Rachid Chirino confiesa cuánto le falta para alcanzar su máximo nivel con Saprissa

Rachid Chirino espera en poco tiempo ya estar en todas para darlo todo con Saprissa. (Johan Rojas Ortega)

Rachid Chirino ya empezó a dar sus primeros destellos con el Deportivo Saprissa, pero confesó que aún tiene una deuda con los morados.

Esa obligación que está cerca de cumplir es estar al 100% de su condición física, así lo explicó a los medios de comunicación tras la victoria de la S contra Guanacasteca por 3-1, este miércoles en el Estadio Nacional.

“Me he sentido bien, mejorando mi condición física, quiero llegar a mi mejor versión, siento que aún no he llegado y puedo dar más.

“Siento que físicamente estoy al 80%, ya casi estaré al 100, el parón que tuve bastante largo me afectó, pero en la pretemporada hemos mejorado”, comentó.

Resumió en una corta frase la fórmula que usará para llegar a su máximo nivel en poco tiempo y dar la pelea para meterse en las alineaciones de Vladimir Quesada.

“Trabajar día a día, solo así puedo mejorar, todos los días estoy trabajando en lo físico y táctico, solo así veremos los resultados”, dijo.

Chirino entró de cambio por Jefferson Brenes al minuto 62′ y ayudó a generar presión para que la S se dejara sus primeros tres puntos en el Apertura 2024 y espera que ese abre bocas sea el inicio de su crecimiento dentro del club.