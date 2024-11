Rodolfo Mora le disparó a los exjugadores que “analizan” fútbol en medios

Rodolfo Mora dijo alguna que otra verdad a los exfutbolistas. (Marvin Caravaca)

El periodista de Repretel y Deportes Monumental Rodolfo Mora no se mordió la lengua para dispararle con todo a los exjugadores que analizan el fútbol en diferentes medios pero que no dicen las cosas como son para no quedar mal con sus amigos.

Esto lo afirmó en referencia a las declaraciones que dio Alexandre Guimaraes después del partido contra Sporting, en las que señaló que a los exfutbolistas se les olvidó que pasaron por la cancha.

“Alguna gente que ha emitido ciertos criterios, si estuvieran vestidos aún de futbolistas no estuvieran cuestionando esos criterios que están diciendo, y así ha pasado, ¿no? O sea, echen el cassete para atrás y pongan a varios de esos exfutbolistas a decir que, en esta situación que estamos, con el equipo en primer lugar. ¿Opinarían lo mismo? Creo que el discurso sería totalmente diferente”.

En un momento del programa de este jueves, Harrick McLean le recordó las palabras de Guima, pero Rodo más bien dijo que es un desperdicio que algunos sí se callan por querer quedar bien.

“Charita el conocimiento que tienen muchos exfutbolistas para llegar a hacer análisis a conveniencia y quedar bien, si tienen conocimiento que hablen y que analicen el fútbol como se debe. No tiene nada de malo que haya una critica a un equipo de fútbol, no te hace serruchapisos ni todo lo demás. Charita que estén priorizando relaciones, entonces yo no voy a decir nada de lo que veo y está clarísimo porque me van a decir que fallé” , aseguró Mora.

Recordemos que son muchos los exjugadores que ahora están en televisión, por citar algunos nombres Allan Alemán, Carlos Castro, David Diach, Víctor “Mambo” Núñez, Rolando Fonseca, Carlos Hernández, entre otros, así que para alguno de ellos iba el filazo.