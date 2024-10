Ronald Matarrita revela el susto que pasó por una apendicitis y da noticias sobre su regreso

Ronald Matarrita ya está puras tejas para jugar de nuevo con Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Ronald Matarrita, lateral de Alajuelense, pasó un susto grande hace un mes cuando una apendicitis lo puso en jaque y lo tuvieron que operar de urgencia para extirparla.

Tras cuatro semanas de reposo, el defensor está de vuelta, según confirmó a La Teja, luego que disputara sin problema alguno el entrenamiento de este domingo, el cual realizaron a puerta abierta.

El ramonense contó que ya se siente al 100% y ahora todo queda en manos del técnico Alexandre Guimaraes, incluso podría jugar este mismo miércoles cuando los manudos enfrenten a Liberia.

Ronald, además, contó cómo fue que le detectaron la apendicitis y el susto que pasó el día que le dio el agudo ataque que lo mandó al hospital.

“Fue algo rarísimo, porque además me agarra en un momento que siento era muy bueno, estaba recuperando ya el nivel, estaba con la selección nacional, me dieron libre por eso y precisamente el día del partido contra Puntarenas que lo estaba viendo en la casa, parecía ser una gastritis, que se fue empeorando cada vez más, al final fueron bastantes horas en el hospital hasta que encontraron que era la apéndice y toco operarse de una. Por dicha lo encontraron a tiempo y no se llegó a reventar”, dijo.

Ronald Matarrita habló sobre su operación de apéndice y regreso con Alajuelense

A Matarrita la situación le sirvió para hacer reflexión sobre lo que le ha costado poder estar al 100% desde que volvió al León, pero no desfallecerá para volver.

“Ya me dieron de alta, excelente, ya estoy con el equipo, es inexplicable el saber por qué tengo que remar tanto, pero bueno aquí estamos para eso y si me toca remar mil veces lo voy a hacer.

“Mi paz la encuentro en la serenidad, obviamente soy un luchador, pero cuando encuentro la calma, sé que las cosas simplemente pasan porque tienen que pasar y listo. Si me quedara pensando por qué pasan las cosas o por qué a mí, creo que me sería más difícil sobre pasar cada piedra que se me presenta en el camino, lo único que me queda es trabajar”, explicó.

Matarrita recibió el cariño de los manudos el domingo. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

A Mata le ilusiona ver que, además de su caso, ya la mayoría de sus compañeros lesionados están cerca de regresar, pues jugadores como Iago Falque y Aarón Suárez también están listos para volver, justo cuando vienen los meses más importantes.

La única baja que se extendería hasta que acabe el año es la de Kevin Cabezas, quien a pesar de que avanza muy bien y hasta rápido tras una fractura de tibia y peroné, no se quiere acelerar de más.

Iago Falque ya está entrenando con Alajuelense y muy pronto estaría de vuelta tras una fractura de un dedo del pie. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“Viene una seguidilla muy importante de partidos y por eso para el equipo es superimportante tener a todos los jugadores bien, ya la mayoría que estaban lesionados están en su última etapa, creo que vamos a encontrar una planilla completa para afrontar estos partidos que son bien fuertes.

“Yo, por mi parte, me siento excelente y en totalidad de condiciones para ayudar al equipo donde me toque estar, pero la decisión de si juego o no, pasa por el cuerpo técnico”, finalizó.