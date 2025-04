Ronald Matarrita se asustó muchísimo con la lesión que sufrió ante el Santos

Ronald Matarrita pudo jugar dos partidos al hilo por primera vez en el semestre con Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronald Matarrita se pegó un susto bien grande este domingo en el encuentro entre Alajuelense y Santos, cuando tuvo que salir de cambio por una lesión a los 56 minutos, en una jugada que no tenía buena pinta.

El lateral salió, visiblemente, preocupado por la situación, abandonó el campo en camilla y con dudas de que pudiera haber sufrido algún problema serio en una área de la que ya se había jodido antes, pero dichosamente, se quedó en solo el susto.

Mata contó que por la zona del golpe sí se preocupó bastante, pero después del partido pudo verificar que no había pasado a más.

“Fue un golpe; en ese tobillo ya tenía una operación pasada, la lesión que sufrí en aquel partido eliminatorio contra Canadá (en el 2022), así que por ahí fue un susto. El chico me cae encima del tobillo y, como que me prensa un nervio, entonces no sentía el pie, pero ya pasando los minutos fui sintiendo el pie por dicha”, explicó.

Para tranquilidad de todos en el León, Ronald destacó que el golpe ni siquiera es para condicionarlo para jugar el próximo fin de semana ante Guanacasteca en el estadio Chorotega.

“Ahorita, nada más pasamos un susto, estamos al 100% para el siguiente partido”, añadió.

Una situación de este tipo para el ramonense hubiese sido muy ingrata, pues por primera vez en la temporada pudo jugar dos partidos seguidos como titular y afirma que se va sintiendo cada vez más mucho mejor.

“Me estoy sintiendo superbién; por primera vez tengo dos partidos consecutivos, eso me llena mucho de alegría y de confianza para lo que se viene. Soy un jugador que siempre va al 100% e intentaré hacerlo siempre, estar disponible para el entrenador en cualquier momento que se me necesite”, comentó.