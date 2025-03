Ronaldo Araya revela lucha contra ruda enfermedad y lo complicado de su tratamiento

Luis Ronaldo Araya batalla duro para tener minutos en el Herediano y que su físico esté en óptimas condiciones. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Araya, extremo del Club Sport Herediano, confesó que viene lidiando con una ruda enfermedad con la que ha tenido que batallar duro como como lo es el de la tiroides.

A diferencia de muchas personas que padecen este mal, el futbolista no se puede tratar igual que cualquier otro, dado que muchos medicamentos podrían provocar que salga positivo en pruebas antidopaje.

“Tengo un problemilla en la tiroides que tengo que tratarme, pero cuando termine el torneo lo haré para hacerlo de la mejor manera. Hay un tratamiento que me va a ayudar, lastimosamente no lo he podido tratar por el tema del doping, cuando acabe el torneo voy a tratar de hacerlo para que me ayude físicamente, todo es un conjunto”, explicó.

Luis Ronaldo notó los efectos de este padecimiento después que volvió de las vacaciones y su peso había incrementado mucho, a pesar que había sido responsable con su dieta. No comía mal, aunque se da algún gusto que no da para tanto, detalle que lo alertó.

“En vacaciones uno se descuida un poco y cuando llegaba al club, había subido mucho y uno decía en qué momento, no pasé comiendo hamburguesas, pizza, pero he tratado de compensarlo con el tema de trabajo de gimnasio y lo he manejado bien”, destacó.

Disparar el peso y detalles como el colesterol son uno de los síntomas clásicos para las personas que padecen de la tiroides y si no se cuidan de manera bastante rigurosa en lo físico, muy rápido pueden desbalancearse, por lo que ahora confiesa, tiene que ponerle el doble en el gimnasio y cuidar su físico.

“Me siento bien, he cambiado hábitos en mi vida, que me ha servido mucho. Antes no hacía tanto gimnasio, he agarrado ese amor por hacerlo a diario, me he contagiado de los líderes del equipo, Yendrick Ruiz, Keyner Brown, Yeltsin Tejeda, el día a día lo he ido mejorando, he agarrado hábitos que uno aprende de las personas de experiencia, estoy bien, me siento bien y estoy para competir”, comentó,

Luis Ronaldo tiene solo 25 años, una carrera futbolística por delante, por lo que es consciente que tiene que cuidarse para que esto no se vuelva un problema serio más adelante y que tampoco sea algo que le afecte en su rendimiento.

En el Clausura 2025 no ha gozado de mucha oportunidad, suma seis partidos, todos como suplente en los que no tiene goles y una asistencia en 146 minutos en total.