Saprissa está de luto por la dolorosa pérdida de un integrante de la institución

El Saprissa se solidarizó este domingo por una noticia que trajo el luto a la institución por el fallecimiento de un familiar de uno de sus colaboradores.

Mediante sus redes sociales, los morados mandaron condolencias por la muerte de doña María Eugenia Angulo, madre de Fabio Araya, colaborador del club tibaseño.

En las redes sociales del cuadro tibaseño diversos aficionados también brindaron sus condolencias, por la lamentable pérdida, y en Facebook, algunos de sus familiares agradecieron el gesto por parte del club, como lo hizo una de las nietas de la señora llamada María José.

Los comentarios en la publicación eran muy respetuosos, entendiendo por parte de los aficionados que los resultados de un partido de fútbol o el momento deportivo que se atraviese nada tienen que ver con este tipo de noticias.

Desde La Teja también le enviamos nuestra solidaridad a Fabio y a todos por el difícil momento.

Esquela Saprissa (X Saprissa/X Saprissa)

