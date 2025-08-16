Saprissa recordó la vida y la muerte que más impacto ha tenido en su historia

Don Ricardo Saprissa (izq), en la inauguración del estadio que lleva su nombre, en agosto de 1972. Foto Saprissa.com (SAPRISSA.COM)

Saprissa recordó que hace 35 años se dio uno de los fallecimientos más sentidos en la institución.

Se trata de Ricardo Saprissa Ayma, el hombre que le dio nombre y vida al club tibaseño.

Don Ricardo murió en agosto de 1990 y el equipo le recordó a su afición un poquito de su historia.

“Hace 35 años, un 16 de agosto de 1990, partió Ricardo Saprissa Aymá, la figura más importante y emblemática de la institución, quien dedicó su vida a construir un legado imborrable para una familia que hoy se cobija bajo su apellido“, dice al principio de un comunicado.

En el texto recordaron un poco de la historia del catalán, su llegada a Costa Rica y cómo Beto Fernández lo llevó a involucrarse en el equipo.

“A Costa Rica llegó con otra misión, pero con un importante bagaje deportivo y nombre destacado que pronto llamó la atención de propios y extraños en su nueva tierra, la cual lo adoptaría con facilidad.

De esta forma, un grupo de niños y un zapatero remendón se reunieron en una zapatería para sellar un pacto que cambiaría la historia del fútbol costarricense, decidiendo bautizar su equipo con el apellido Saprissa, quien ya se había convertido en el deportista más popular de la época“.

Al final resaltaron que, sin darse cuenta, creó al club más ganador de la historia de Costa Rica.

“Bajo su guía y dirección, el club comenzó a evolucionar rápidamente hasta convertirse en una organización sólida en el ámbito económico y empresarial.

Sin proponérselo, quizás no de manera consciente, el fundador e inspirador del Deportivo Saprissa se convirtió en el creador de una de las escuelas futbolísticas costarricense de mayor envergadura, hasta que un 16 de agosto de 1990 falleció en nuestro país, cerrando una historia que hoy dirige la misión de la institución hacia el futuro“, concluyeron.