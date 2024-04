Saprissa podría trasladar la Cueva a Heredia y esto dicen sus vecinos en Tibás

El estadio Ricardo Saprissa desde 1972 ha sido el escenario de las glorias moradas. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Rojas soltó la bomba que en unos meses conocerán los resultados de un estudio que definirá si el nuevo estadio Ricardo Saprissa se construirá donde está la Cueva o se trasladará a otro lugar.

El presi morado lo explicó a raíz de una consulta que le hicieron este domingo sobre si harán mejoras a corto plazo en el Centro Deportivo “Beto” Fernández en Curridabat.

“La fase 2 del Centro Deportivo ‘Beto’ Fernández está en veremos, estamos pendientes de ver los informes que están haciendo unos constructores internacionales sobre el nuevo estadio, dependiendo de ese proyecto, podría caber la posibilidad de que el centro de entrenamiento vaya en esa ubicación.

“Tenemos que manejar hasta dónde queremos seguir haciendo inversiones grandes en el lugar actual si es que en algún momento nos iremos a trasladar, por eso estamos sosteniendo decisiones del Beto Fernández hasta no tomar una decisión en relación al estadio, que será hasta dentro de unos meses, durante el 2024 veremos esos estudios, lo discutiremos internamente y con base a eso planificamos lo demás”, comentó.

Ante las posibilidades de mudar la Cueva a otro lugar, como a las cercanías del Conservatorio Castella en Barreal de Heredia que es una de las opciones más fuertes, nos fuimos a los alrededores del estadio para hablar con los vecinos y comerciantes sobre el tema. Conversamos con Luis Carlos Solera, morado de corazón, dueño de un taller cercano desde hace más de tres décadas y dejó los colores a un lado para opinar como vecino.

“Es perjudicial que muevan el estadio a otro lugar, porque una gran parte de los vecinos viven de los momentos que hay partidos buenos como los clásicos ante Alajuelense para ganarse un dinerito extra al cobrar afuera de su casa como parqueo, eso es como un aguinaldo más para ellos.

LEA MÁS: Presidente de Saprissa revela la razón que tiene en pausa las mejoras del centro deportivo

“Pero el beneficio que tendríamos todos es que se mejoraría el tránsito por la zona, porque al quitar el estadio, se vería beneficiado la entrada a Tibás por la ruta 32 cerca del puente del río Virilla y las presas se terminarían.

“Cuando hay partidos, cierran las calles cercanas y es un poco incómodo para entrar o salir de la zona. Varias veces me ha pasado como hay tanto movimiento por el día del partido, cerramos el taller temprano para irnos a la casa, pero los oficiales no nos dejan pasar caminando, nos dicen que solo con la entrada en mano nos dejan avanzar, pero les explicamos que somos vecinos, son cosas raras”, explicó.

Luego sacó su lado morado y describió lo que se perdería en caso que trasladen la Cueva.

“Como morado no me gustaría que se lleven al estadio a otro lugar, es una delicia estar escuchando el ambiente de los partidos por estos lados, principalmente cuando cae un gol, es una adrenalina para todo el mundo.

“Incluso cuando me voy del taller para mi casa que queda a un kilómetro, cuando cae un gol, primero escucho el grito de la gente y luego en la televisión o radio, eso es muy bonito”, respondió.

La actuación de la Policía le ha dado dolores de cabeza a los vecinos porque a veces no los dejan pasar hasta sus casas. (Rafael Pacheco Granados)

Está de acuerdo

A unos metros nos encontramos a doña Ana Mora, una de las vecinas que lleva toda la vida viviendo en la zona y respondió que se pondría feliz en caso que el estudio de los expertos que contrató Saprissa determine llevarse el estadio a otro sitio.

“Sería genial, porque se quitarían las presas y los problemas fuera de las casas, como hace años que se dio un pleito de barras y varios miembros de la Ultra Morada terminaron peleando frente a mi casa.

“Otros vecinos que viven cerca de las entradas oeste y sur ya podrían entrar a sus casas con normalidad en los días de juego, actualmente se les dificulta porque hasta la Policía de Tránsito no lo deja sacar o meter el carro a sus cocheras, a veces ni a pie”

Doña Ana tiene más de 50 años de vivir en la zona y ha sido testigo de muchas situaciones, como llegar a su casa cuando Saprissa juega, se convierte en un calvario.

“Más de una vez me ha pasado que cuando voy para mi casa en un día de partido está la Policía de Tránsito en la entrada de la calle sin salida, le digo que vivo bajando la cuesta y se niegan a darme el paso, una vez les dije que me acompañara a mi casa para que viera que no estaba mintiendo, pero al final nos dejan pasar, pero cuesta mucho”, agregó.

Irán con ellos

También conversamos con don Álvaro Mata, dueño del histórico Bar de Mata, ubicado en la entrada sureste del estadio, entiende la posición de los vecinos y Horizonte Morado, y aseguró que es si llega a pasar, el bar también se moverá.

“Si se concreta lo del nuevo estadio en otro lugar, el bar se mueve con la Cueva de cualquier forma. Como lugareño pienso que hay personas que no lo tomarían bien porque se perdería la costumbre de nombrar al equipo como ‘equipo tibaseño’, pero esas decisiones que toma el club las entiendo porque es una inversión grande”, detalló.