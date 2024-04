Saprissa venció a Sporting y avisa al Herediano que intensificó la cacería por el liderato

Javon East, con su gol, llegó a tres con Saprissa en el Clausura 2024. Foto Albert Marín.

El Deportivo Saprissa le mandó al Herediano una indirecta muy directa, ya que con su victoria 2-1 ante Sporting, empezó un acecho más cercano para robarle el liderato del torneo.

Eso sí, el triunfo no fue fácil, los primeros minutos no fueron sencillos para los muchachos de Vladimir Quesada, la mala puntería y las rápidas reacciones de la defensa paveña le sacaban uno que otro colerón a los morados que estaban ansiosos por gritar gol.

Los remates iban y venían de un marco a otro, Kevin Chamorro y Adonis Pineda volaban como héroes para sacar los balones, pero en los últimos minutos de la primera parte, los de Tibás encontraron la combinación para tomar la ventaja.

El primer gol de la S llegó al 40′ por Javon East. Douglas Sequeira comenzó la jugada por el centro, la abrió por la izquierda a Luis Paradela, este le ganó la marca a Ian Smith y centró al área, Pineda la desvió en su intento de despejarla, pero más bien se la sirvió en bandeja de plata al jamaiquino para que cabeceara sin marca y abriera el marcador.

Cuatro minutos después, Paradela dijo presente con la segunda anotación. East se llevó la bola por el centro, pese que Walter Cortés le hizo una falta por detrás, el árbitro Steven Madrigal dio la ventaja, y al caribeño le dio chance para pasársela al cubano, hizo un amague hacia la derecha y tiró al arco, el desvio de Giancarlo González terminó de amarrar la anotación morada.

Un gol que no le cayó nada bien a Hernán Medford, pero no tiró la gorra, una práctica que, en una entrevista en 120 Minutos de radio Monumental, confesó que ya no la hace para cuidarse la salud.

En el complemento, llegó el gol del descuento de Sporting gracias a su “killer” Steven Cardenas. Alejandro Reyes intentó fusilar a Chamorro, el portero la rechazo y en vez de tirar de nuevo, se la pasó a su compañero para que quedara como los grandes al 78′ y convertirse en el nuevo goleador del torneo con ocho anotaciones.

LEA MÁS: Presidente de Saprissa revela la razón que tiene en pausa las mejoras del centro deportivo

Javon East recibió una falta de Walter Cortés y estuvo cerca de salir de la cancha lesionado, pero siguió jugando. Foto Albert Marín.

Tirón lo saca del juego

Al minuto 14, las alarmas de precaución se encendieron en Saprissa, cuando Jefferson Brenes pidió salir de cambio luego por un tirón en la parte trasera de la pierna izquierda, pese que el cuerpo médico le hizo unos masajes para reanimarlo, el futbolista prefirió salir y cuidarse, lo sustituyó Kliver Gómez.

Una situación que preocupa al saprissimo ya que hace tan solo unos días pasó algo similar con David Guzmán, quien por una acción parecida fue sustituido en el partido ante Pérez Zeledón y por precaución no jugó ayer.

En la segunda parte Javon East casi le hace segunda a Brenes, recibió un fuerte golpe de Wálter Cortés y lo mandó al suelo adolorido, el delantero pidió cambio, pero a los pocos minutos el doctor lo revisó y al final siguió jugando con normalidad.

Pique pique

Con los tres puntos en el bolsillo, Saprissa se unió con la Asociación Deportiva San Carlos en la persecución al Team por quitarle el liderato.

La S llegó a 31 puntos, los mismos de los sancarleños y a uno de los florenses, pero por gol diferencia, los de Tibás son terceros. Ojo ahí, que ese Monstruo anda suelto y tiene en la mira la cima.