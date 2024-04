Gustavo López nos mostró una faceta poco conocida que lo tiene muy orgulloso

Gustavo López, nos mostró una faceta poco conocida. Cortesía.

Gustavo López nos sorprendió al mostrarnos una faceta poco conocida que le infla el pecho de orgullo.

Y no estamos hablando precisamente del buen papel que ahora tiene como esposo, porque muchos recordarán que el comunicador se casó con su pareja, Karen Giselle Alfaro, en diciembre del año pasado.

De hecho, él nos había contado que, como parte de su pacto de amor, ambos andaban con un anillo antes de contraer matrimonio de manera civil.

Cuatro meses después de ser oficialmente un hombre casado, el querido periodista celebró en grande su debut como escritor y nos contó todos los detalles de su primera novela: “Me quedo con la culpa”.

“A mí siempre me gustó escribir, pero es muy diferente escribir para publicar y yo nunca había publicado hasta ahora, y no lo había hecho porque pensaba que para publicar algo se tenía que leer mucho. Por lo general, leo un libro al mes, pero pensé que necesitaba leer más”, comentó.

El querido comunicador nos confesó que para poder lograr hacer una novela hay que hacer ciertos sacrificios para que el producto final (libro) valga la pena.

“Yo fui alargando el asunto porque hay que tener tiempo y disciplina para escribir. Estos años los aproveché, entonces fue por eso que decidí escribir el libro, además porque el género de la novela es lo que más me gusta”, detalló.

El conocido periodista, de 49 años, teniendo la idea clara y cocinada, como decimos popularmente, se mandó a contratar los servicios de una editorial para cumplir la meta que deseaba.

“La novela relata la vida de una familia con valores muy conservadores que inicialmente está establecida en Nueva Segovia (Nicaragua), pero al pasar una serie de cosas, la familia se distribuye en diferentes partes, unos en Heredia y Liberia (Costa Rica), Comayagua (Honduras) y es que cada miembro de la familia arrastra una culpa y algunos miembros logran disculparse consigo mismos y sanar, otros solo deciden cargar con su culpa, y más o menos de eso trata el libro”, detalló.

“Cuando yo leí el libro, lo que me quedó fue la importancia de poder disculparse con uno mismo, de los errores que comete uno en la vida, porque todos arrastramos culpa, algunas por ciertos errores que hemos cometido, las cuales tenemos que aprender a subsanarlas y recuperarnos de eso, porque nada hacemos cargando con la culpa y otros errores, que ni siquiera son nuestros, sino que nos tilda la sociedad, la gente, la familia y con mucha más razón hay que quitarlos de encima, si queremos una buena calidad de vida”, expresó el presentador de Tigo Sports.

López nos contó que la historia la logró amarrar por relatos que le contaban diferentes personas que conoce, incluso, también cuenta situaciones que en su momento le pasaron a él.

“Yo viví en Comayagua por siete años, entonces con los relatos de varias situaciones vividas se fue armando la historia, la cual está ambientada en la segunda mitad del siglo XX”, comentó.

Proceso

No solo el trabajo de escribir la novela lleva su tiempo, sino el terminarla y verla impresa.

“Para que se imprimiera duré un año, porque escribiéndola tardé unos 8 meses, luego de varias correcciones y recomendaciones del editor, después había que hacerle los detalles finales de la portada y más cosas de forma”, detalló.

López nos comentó que su profesión como periodista y su carrera de ciencias políticas le ayudaron bastante en todo este proceso, pero detalló que la clave es la disciplina.

“Cuando a uno le gusta algo, en mi caso, escribir, las cosas se van haciendo más fáciles. Cada vez que me siento a escribir, releo lo último para no perder el sabor, pero si pasa así una semana, tengo que releer todo lo que escribí”, detalló.

El querido comunicador para esta primera novela ha tenido el apoyo de toda su familia, ya que saben que a él le gusta mucho la escritura.

La novela de Gustavo López vale 8,900 colones. (Cortesía)

Gustavo López tiene en mente su segunda novela. (Cortesía)

“Para mi familia es gratificante este primer libro, pero tampoco les sorprende que escriba un libro, más bien creo que les sorprende que haya durado tanto para escribirlo. Con los seguidores estoy más que agradecido porque me han apoyado mucho, me dan consejos, compran el libro, que eso también es importante, y no por la plata, sino porque lo van a leer o, por lo menos, lo van a empezar a leer”, expresó.

La vida de López va viento en popa, ya que le va bien en su trabajo, está muy enamorado de su esposa, con quien ya tiene cuatro meses de casado.

El comunicador ya abrió su camino como escritor y detalló que está trabajando en su segunda novela, la cual estará basada en una historia real que conoce de primera mano.

Gustavo López nos contó detalle a detalle su novela: Me quedo con la culpa. (Cortesía)

“Yo anhelo ser escritor, y es un camino que ya inicié. Me falta mucho por aprender con el editor y con la casa editorial. Este proceso fue como llevar un curso universitario”, comentó.

Me quedo con mi culpa, tiene un valor de 8.900 colones, más el costo de envío y se puede adquirir escribiendo al WhatsApp 8620-7118.