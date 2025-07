¿Se va Andrés Carevic de Cartaginés? Presidente aclara cuál es la situación del entrenador

Andrés Carevic llegó al Cartaginés en enero. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

El nombre de Andrés Carevic ha sonado en las últimas horas pues se dice que podría dejar el Cartaginés por una opción que tendría en el extranjero, detalle que ha inquietado a los aficionados blanquiazules.

Reportes indican que el argentino habría sido buscado por el Monaguas Sport Club, de la primera división de Venezuela, mismo club que este domingo anunció la contratación del defensor panameño Eduardo Anderson, exjugador de Saprissa.

Leonardo Vargas, presidente brumoso, afirmó que ellos hasta este domingo por la noche no tenían ninguna oferta, ni información al respecto, el técnico tampoco les ha dicho nada.

“No, para nada, Andrés continúa con nosotros, no tengo ninguna información que me acerque siquiera a pensar lo contrario. Andrés ayer (sábado) dirigió el equipo, mañana (lunes) estará dirigiendo al equipo en el estadio.

“Él tiene un compromiso con nosotros, hemos tratado de llevar el contrato que tiene con nosotros de la mejor manera, creo que está contento en el club, muy comprometido con el trabajo que está haciendo, no veo por qué hacer caso a un rumor”, comentó en una entrevista con el medio RM Deportes y los periodistas Rodolfo y Adrián Méndez.

Don Leo afirmó que él entiende cómo se maneja el fútbol y el que no tengan una oferta ahorita no significa que a futuro no pueda pasar y que Andrés pueda irse.

“Andrés es un entrenador de corte internacional, que lo conocemos acá en Costa Rica y es conocido en Latinoamérica, si se da una situación en el futuro habría que analizarla, revisar el contrato a ver qué dice, pero hoy creánme que no he recibido mayor información que ese rumor, no tengo más información”, destacó.

Carevic llegó en enero a la Vieja Metrópoli, en su primer torneo se quedó fuera de las semifinales, por lo que apunta a corregir el rumbo y pelear por el cetro este torneo.