La maldición de Carevic en partidos bravos ahora le pasa factura en el Cartaginés

Andrés Carevic volvió a fallar a la hora buena. Lo mismo que el Cartaginés.

A Andrés Carevic le cuestan los partidos grandes. (Archivo/Archivo)

Este miércoles, el cuadro blanquiazul tenía en sus manos la clasificación a semifinales. Debía derrotar en casa a Sporting, hasta el empate le hubiera bastado.

Pero, al igual que en el Apertura 2024, fallaron con una dolorosa derrota 2 a 1 ante Sporting, el mismo rival que en el torneo anterior, le metió un escandaloso 6 a 2 también en la última fecha, aunque el entrenador brumoso era Greivin Mora.

No obstante, el técnico argentino tiene una amplia lista de fracasos en la hora buena, razón principal por la que se fue de Alajuelense. El suramericano suele hacer torneos buenos, pero falla en los instantes decisivos.

Martín Arriola fue asistente de Andrés Carevic en Alajuelense. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Esta vez, ni siquiera pudo entrar en semifinales con Cartaginés.

En su currículum tiene un título nacional, uno de Copa Centroamericana, uno de Copa y una Supercopa.

Veamos, Carevic perdió la final y la gran final del Apertura 2019, ambas ante Herediano, y la final del Clausura 2020 contra Saprissa.

Se impuso al Team en la final del Apertura 2020 y a Saprissa en la final de la Copa Centroamericana del 2021.

Cayó en la hora brava en la semifinal del Clausura 2021 contra Saprissa, luego de una fase regular perfecta, pues llegó invicto. También falló en la final de la Supercopa ante Saprissa en el Apertura 2021, por 4 a 1.

Además, perdió la final y la gran final ante Cartaginés en el Clausura 2022.

Sporting se está convirtiendo en la bestia negra del Cartaginés. (CSC/CSC)

Eso fue en su primera etapa con los rojinegros. O sea, perdió siete series y ganó dos, contra los equipos grandes.

En su segunda etapa, cayó en la final y gran final ante Saprissa, en el Clausura 2023.

Ganó la Copa de Costa Rica a Saprissa y la Centroamericana al Real Estelí en el Clausura 2023, pero perdió la semifinal nacional de ese torneo ante Herediano.

Otra vez, el balance es negativo, con dos triunfos y tres derrotas. Su fama es que no sabe jugar los partidos grandes en la hora buena.

Martin Arriola, quien fue asistente técnico de Carevic en Alajuela, reconoce en el argentino a un gran técnico, trabajador, educado, pero no le achaca ninguna responsabilidad en lo que pasó con Cartaginés.

“No se le puede atribuir a Carevic lo que pasó en Cartaginés o decir que él pierde los grandes partidos. El cuadro blanquiazul ha perdido otras veces una clasificación en el último partido.

“Le pasó con Hernán Medford, le pasó con Jeaustin Campos, a mí me pasó, no es algo exclusivo del entrenador”.

Pero no se quedó en eso. También indicó que si se recurre a su pasado con la Liga, tampoco se puede hacer una relación de ese tipo.

Cartaginés salió vivo de la Cueva, pero perdió en el Fello Meza contra Sporting. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Alajuelense también ha perdido finales con otros técnicos; con Albert Rudé, y Alexandre Guimaraes, por lo tanto, no es una situación que solo le pase a él”, explicó.

Los jugadores brumosos dijeron, luego de la eliminación, que fallaron ellos por dejar de hacer las cosas que estaban acostumbrados a realizar.

“No fuimos punzantes, casi no tuvimos manejo de balón, no fuimos verticales. Defensivamente, fallamos; hoy (miércoles) nos anotan dos goles por primera vez. Por las bandas no fuimos verticales, eso nos costó la clasificación. Hicimos todo para quedar fuera”, expresó Allen Guevara.

El hondureño, Marcelo Pereira, expresó: “No tenemos manera de procesar nada, es un sentimiento de dolor, no hay palabras para describir esto. Hoy, después de esta entrevista, no queda más que hacer silencio”, expresó muy dolido el defensa central.