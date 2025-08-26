¿Se va Diego Campos de Alajuelense? Esta es la realidad de su situación

Diego Campos podría salir de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense podría tener una salida inesperada en las próximas horas; se trata del extremo Diego Campos, a quien rumores lo ligan en el fútbol de Asia.

Según sabe La Teja, la oferta sería en Vietnam; sin embargo, fuentes cercanas a la institución rojinegra, nos afirman que hubo interés en el jugador, pero nunca se recibió una oferta formal.

Los alajuelenses estarían atentos a lo que pueda pasar en el mercado, como lo han indicado en otras oportunidades, y no están cerrados a ofertas, siempre y cuando beneficien a las dos partes, tanto al jugador como al club.

Por tanto, en el caso de Campos, la puerta no estaría cerrada para ir a una exótica liga en la que han militado otros ticos como el saprissista Ariel Rodríguez, casualmente, en su último paso antes de volver a Saprissa en el 2021.

LEA MÁS: Jugador de Alajuelense quedó como los grandes en Europa gracias a un gesto inesperado

El periodista Kevin Jiménez afirma que el club que estaría tras Campos es el Da Nang, pero aún faltaría cerrar algunos detalles entre los clubes.

Diego es uno de los jugadores que vence contrato con los erizos en diciembre, por lo que si la Liga piensa venderlo, tendrían que hacerlo de inmediato para sacar provecho. Llegó a la institución en enero del 2024.

LEA MÁS: Florentino Pérez dio bienvenida a Agustín Lleida a la primera división en España de esta manera

El viernes pasado en el León confirmaron la venta del extremo de 20 años Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS, con lo que siguen sacando ventas importantes.

Carlos Vela, gerente deportivo del club, indicó el jueves pasado, tras el partido ante el Alianza de El Salvador, que no tenían ofertas por más jugadores, ante los rumores que circulan sobre jugadores como Creichel Pérez y Santiago van der Putten.