Sergio Gila defiende a Mariano Torres debido a las declaraciones de Horacio Elizondo

Sergio Gila defendió a Mariano Torres por las nuevas declaraciones que dio Horacio Elizondo sobre un hecho en la Recopa. (JOHN DURAN)

Sergio Gila, gerente deportivo del Saprissa, salió en defensa de su capitán en conferencia de prensa, luego de leer las declaraciones de Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, relacionadas con Mariano Torres.

El español se tomó unos minutos para referirse al tema en medio de la presentación de Deyver Vega y Óscar Duarte, para sacar pecho por Torres, a raíz de las declaraciones que dio Elizondo sobre la amonestación que recibió el jugador en la Recopa mientras participaba en la presentación del VAR.

“He leído algo sobre el tema, sinceramente me preocupa mucho lo que se está hablando, todo lo que ha derivado sobre el tema de Mariano Torres y toda la persecución que estamos teniendo.

LEA MÁS: Horacio Elizondo hace arder el arbitraje con polémica respuesta que dio sobre Mariano Torres

“Venimos de un acto que se produjo, (Recopa) en que lo acusaron de un tema muy delicado, un acto que él no hizo. Se nos intentó atacar desde un club (Alajuelense) para que sancionaran a nuestro mejor jugador. Se comprobó que no pasó nada y ahí quedó. Es algo muy preocupante que se intenten utilizar esas cosas para sacar a un jugador del campo de juego.

“En la pasada Recopa pasó lo que pasó. Horacio ha hablado, le ha quitado un poco de hierro al asunto justificando lo que pasó, pero tras de eso, aun así, se generó mucho ruido. Evidentemente, sabemos de dónde viene todo ese ruido. Cuando eres un equipo tetracampeón, van a estar debilitándote. Los rivales buscarán otra forma de debilitarte y nosotros no debemos caer en eso.

“A nosotros no nos gusta el ruido mediático que se origina en torno a Mariano, que se tenga el foco puesto en él, ya los árbitros les estén intentando condicionar, eso es algo que no me gusta y Saprissa nunca lo haría, somos un club elegante que queremos ganar en la cancha y salimos en defensa de nuestro capitán Mariano Torres, al que se le intenta quitar el prestigio que se ha ganado en la cancha”, comentó Gila.

El hecho cuestionado sucedió el 17 de julio de este año. Al minuto 88 Torres empujó al línea William Chow, mientras este se interpuso entre el argentino y Creichel Pérez de Alajuelense. La central Marianela Araya le mostró la tarjeta amarilla al argentino.

Lo curioso es que Esquivel más bien justifica la acción de Mariano, pero parece que el nombre del jugador ya no se puede ni mencionar.

“Si pasara que un jugador empuja a otro y el afectado no reacciona, ¿cuál sería la decisión que tome el árbitro? Ahí solo le sacaría amarilla a la figura que cometió el empujón, ¿por qué cambiaría con la figura del árbitro?”, comentó.