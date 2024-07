Suhander Zúñiga responde las dudas que quedaron tras salir de Alajuelense e irse a Cartaginés

Suhander Zúñiga afirma que se ha integrado muy bien con sus compañeros en Cartaginés. Foto: prensa Cartaginés

Suhander Zúñiga debutó el sábado anterior de manera oficial con la camiseta del Cartaginés, con lo que completó su pasó por los cuatro equipos grandes del fútbol en Costa Rica.

En seis años, el volante y lateral izquierdo pasó ya por máximas instituciones del balompié en Tiquicia, un detalle que cada quien lo puede interpretar a su manera, pero al volante de 27 años le da orgullo.

En entrevista con La Teja confirmó que se siente muy motivado en este paso con los brumosos, tuvo un buen estreno en el que dejó una grata impresión, pero el torneo apenas arranca y queda mucho aún.

“Me siento muy feliz la verdad, es un nuevo reto y soy de los que digo que los cambios siempre llegan para bien, es como uno los encare. Estoy supermotivado con esta oportunidad y hasta de meterme en la historia de los que han estado en los cuatro grandes, lo digo con mucho orgullo”, dijo.

Ha llamado la atención que usted es el jugador que pasó por los cuatro grandes en menos tiempo. ¿Cómo ve ese detalle?

Pues sí, en seis años y se me ha dado eso, pero es porque ven mi trabajo, espero seguir cosechando frutos en lo personal y poder darle a Cartago el lugar que se merece, estar en la fiesta grande al final del torneo.

Los equipos grandes le han demostrado confianza, porque usted sale de Alajuelense y Cartaginés confía en llevárselo y antes lo había hecho Herediano cuando salió del Saprissa.

Yo digo que eso habla bien de mi trabajo, a veces se nos dan las cosas y lamentablemente a veces no, pero lo que la gente no puede hablar es quejarse que no me esforcé ni hice mi trabajo bien. A veces se toman decisiones que las personas que están arriba de uno deben tomar y uno lo entiende, llevo bastante tiempo en esto, pero por las decisiones que tomen otros no me voy a achicopalar, como dicen. Yo sigo teniendo muchos sueños como el volver a la Selección.

LEA MÁS: Marco Vásquez, de Alajuelense, contraataca ante las críticas de Gustavo Chinchilla de Saprissa

¿Siente que las críticas que hizo la afición de Alajuelense sobre usted influyó para que se tomaran decisiones aunque usted tuvo buenos picos de rendimiento?

Sí, sí, yo lo he dicho, creo que a veces el fútbol es un poco injusto, no todas las personas lo ven igual, pero en eso uno no puede hacer otra cosa más que seguir trabajando, por eso digo que quiero cosas como volver a la Selección y la única forma de conseguirlo es haciéndolo bien en el club.

Suhander Zúñiga hizo una buena pretemporada y se siente con mucha confianza en Cartaginés. Foto: Prensa Cartaginés

Cómo tomaba el tema de las críticas que en algún momento fue fuerte a Alajuelense y lo que eran sus laterales. ¿Era complejo que señalaran solo a los mismos?

En lo personal, creo que en ningún equipo de los que he salido se me ha dado la crítica. Creo que la afición siempre me ha querido por el desempeño y lo que he hecho en la cancha, independientemente del rol. Estoy muy agradecido con todas las aficiones porque creo que me han respetado. Me he equivocado en algún momento, somos seres humanos, pero mi carrera no termina ahí, espero estar en esto durante muchos años más.

¿Cómo ha sido su integración al Cartaginés?

Muy bien, creo que me he acoplado muy bien, ya conocía muchos compañeros que los conocía de otros equipos o de Selección. Contento y feliz porque asumo este reto con mucha ilusión.

El equipo parece que entra en una nueva etapa, salieron líderes como Marcel Hernández y José Gabriel Vargas y llegaron caras nuevas. ¿Cómo está la planilla?

Eso es bueno, en la vida y en todo siempre hay cambios, a veces cuestan un poco más, vea el recambio que está haciendo la Selección, los cambios no siempre son malos, eso está en cómo uno lo tome.

¿Qué mensaje le envía a la afición del Cartaginés sobre cómo llega Suhander, que sabe lo que estar en un equipo grande y la presión que significa?

De la afición espero que alcancemos muchas alegrías juntos, es lo primero y lo segundo es que esperen mi mejor versión, tengo muchas ganas y mucha hambre de seguir triunfando. A la afición, que nos vemos en casa para empezar a celebrar junto.