Técnico de Guanacasteca por fin reveló qué pasó con Johan Venegas y por qué lo manda a las gradas

José García, técnico de Guanacasteca, dijo que Johan Venegas se tiene que alinear a los intereses del equipo para jugar. (Andrey Esquivel / Prensa ADG/Fotografía)

José García Quevedo, técnico de Guanacasteca, finalmente reveló este viernes luego del partido ante el Santos, los motivos por los que tiene en las gradas desde hace tres partidos a Johan Venegas, la máxima estrella pampera.

Como las otras veces cuando le han cuestionado el tema, primero se alojó en la frase “decisión técnica” para no dar explicaciones ni profundizar sobre un tema que muchos se preguntan.

Esta vez las cosas cambiaron por dos motivos, las palabras de Johan Venegas, quien este viernes rompió el silencio sobre por qué no juega y la insistencia del periodista Miguel Calderón durante la conferencia de prensa, quien no se conformó con las excusas iniciales del técnico.

“Es una decisión técnica meramente, no voy a hablar más de eso, ya hablé con Venegas en su momento, tuvimos una reunión y listo estamos ahí”, dijo García de primera entrada sin querer soltar mucho.

“¿Pasa algo más con Johan Venegas fuera de cancha o qué sucede entonces?”, repreguntó Calderón y ante la respuesta dejó ver qué el atacante no se estaría acoplando a lo que él quiere.

“No, no pasa nada, es un chaval que entrena bien, viene a entrenar todos los días, es amigo de sus compañeros de equipo, no tiene ningún problema con ellos y yo con Venegas no tengo ningún problema, simplemente pues es que llevamos un mes aquí, salió Josimar (Arias). Me hice cargo del equipo y estamos implantando un nuevo modelo de juego, los muchachos se tienen que adaptar a ese modelo, al sistema, a los procesos de trabajo, a ser sólidos en defensa y resolutivos en ataque.

“Somos un equipo de fútbol, no es Venegas y diez jugadores más, entonces yo tomo la decisión de quiénes son los mejores que tienen que venir convocados y que están jugando en el campo, es mi responsabilidad al cien por ciento”, destacó.

Posteriormente, le consultaron sobre las palabras del Cachetón y qué opinión le merecían, luego de que este afirmó que: “venía teniendo una gran temporada y como dijo Maradona una vez, me cortaron las piernas, pero bueno… es parte del fútbol y toca ser respetuoso de las decisiones”.

Johan Venegas tiene tres partidos que no juega en Guanacasteca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

García reaccionó sorprendido por las palabras de su jugador, las cuales al parecer ni sabía que las había dicho y cuando le contaron qué fue lo que dijo, brincó. “¿Quién le está cortando las piernas? ¿Por qué? Él sigue entrenando, compitiendo”.

Ante esa respuesta, Calderón le tiró otro cuestionamiento sobre por qué se privan de lo que fue un fichaje de lujo y un muy buen jugador en la cancha y allí es donde el técnico se rajó a decir lo que lo tiene incómodo.

“Sí, lo entiendo, me parece muy bien, quiero que entiendas que puede ser el mejor jugador de todos los tiempos de Costa Rica y el mejor jugador de Guanacasteca, pero que se tiene que adaptar a los procesos de trabajo que tiene el cuerpo técnico, a los modelos de juego que tiene el cuerpo técnico y que tiene que trabajar para el equipo. Punto. Así de fácil es, de eso se trata.

“No hay problemas con Johan Venegas, me parece un profesional espectacular, pero se tiene que alinear a lo que está implantado desde hace un mes que llegamos, tiene que aportar toda esa experiencia, toda esa calidad al equipo y ya está, no hay algo más. Si Johan tiene que decir algo más que lo comente, yo ya tuve una reunión con él donde le dije qué disposición debe tener para el equipo. Él no está apartado ni nada, está integrado dentro de la plantilla, no hay ningún problema”, finalizó.