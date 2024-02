Técnico del Cartaginés sorprendió con un amago de renuncia en vivo por un motivo que lo tiene muy molesto

Mario García estaba muy molesto porque en los entrenamientos se trabaja una cosa y en los partidos se ve otra. (Rafael Pacheco Granados)

Mario García, técnico del Cartaginés, salió tan molesto tras la derrota ante el Herediano que dio a entender que sí el club y los jugadores no están convencidos al 100% en su idea de juego y estilo lo mejor podría ser que el de un paso al costado.

El entrenador azteca botó el tapón, afirmó de manera tajante que el bien del proyecto siempre tiene que ir por delante, que no se vale ser “chambista” o “cuida chambas”, es decir, hacer cualquier cosa o cambiar sus ideas solo por mantener un trabajo.

“Lo que pasó es culpa mía, posiblemente no le he llegado a los jugadores como se debe y por eso entran dispersos, pero eso es una responsabilidad mía, no me gustó que ellos idearan bien el cómo contrarrestarnos y nos faltó la movilidad para jugar a como entrenamos”

“Hay que replantear muchas cosas en mi estancia acá, para ver si vamos a jugar a lo mismo, sino, no tiene caso que yo esté acá. Yo juego de una manera y sino podemos lograrla creo que le haría un daño al equipo intentando hacer cosas que no estemos convencidos y listos para hacerlas, eso hay que replantearlo seriamente”, comentó.

García afirmó que si con el pasar de los partidos se da cuenta que además el grupo no cree en él, se irá sin dudarlo.

“Sino estamos convencidos de estas formas, no puedes jugar así y eso es lo que tenemos que replantear. Sino vamos a jugar así no tiene ningún sentido que esté acá, le voy a hacer más daño que bien”

“Me voy a plantear las cosas, a mí no me gusta perder, pero yo no estoy acá de chambista, a mí me duele esto, nos preparamos para darle más que esto a la gente. Yo me echo la culpa, le planteé algo a los jugadores, el rival se opuso, pero siento que no hay convencimiento y cuando se intenta hacer a la fuerza, no salen las cosas”, agregó.