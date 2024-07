Técnico tico le dice esto a Claudio Vivas al enterarse que nombró a cuñado como técnico de Sele Sub-20

Gerardo Ureña lamentó el nombramiento de Cristian Vella en estas condiciones y puso ejemplos como el de Carlos Watson. (Rafael Pacheco Granados)

La Teja reveló este jueves que la Fedefútbol nombró en el cargo de seleccionador sub-20 de Costa Rica a Cristian Vella, quien es cuñado de Claudio Vivas, director de selecciones nacionales y su jefe directo.

La sub-20 está disputando en México el premundial de la categoría rumbo a Chile 2025, certamen en el que empató en el debut ante Cuba 2-2 y ganó ante Jamaica 3-0, aunque a nivel de juego el equipo ha recibido diversas críticas por su funcionamiento.

Los ticos jugarán este viernes ante Estados Unidos en el cierre de la fase de grupos y para meterse al mundial deberán ganar en el duelo de cuartos de final posiblemente ante los locales, los aztecas.

Un reclutador de personal nos dijo este jueves que él ve un claro conflicto de intereses en poner a un familiar cercano en ese cargo y que lo ideal hubiera sido no hacerlo, pero también hablamos con un técnico nacional que pasó por selecciones menores y tampoco lo vio con buenos ojos.

Manuel Gerardo “Puro” Ureña fue muy enfático que lo hecho en la Fede “no se vale” y si la decisión la tomó Vivas, deja muchísimo qué desear.

“No, no, eso no se hace, no se vale, hay asuntos que no van, que con nosotros han hecho muchas cosas y lo hemos permitido. No, no, eso no se vale”, nos dijo de entrada.

Vella dirigió en las ligas menores de Boca Juniors a la U-17 y U-18, para el Puro eso muestra que algo sabrá, pero es que en casos como estos es imposible no pensar mal.

“Hay asuntos de familia que hay que cuidar, por ejemplo, le voy a decir un caso adonde se ve la parte humana, don Carlos Watson nunca llevó a Javier Vicente Wanchope a dirigir una selección juvenil siendo él tío, él tuvo que ir a Panamá o Estados Unidos, nunca se utilizó de trampolín. ¿Eso cómo se llama? Ética, respeto por la profesión y acá han habido ejemplos de ejemplos”

“No niego que el señor ha tenido una carrerita ahí, no es cualquiera el que dirige a Boca, tendrá sus cosas, pero hay cosas que hay que cuidarlas”, fue enfático.

Rodolfo Villalobos fue el encargado de contratar a Claudio Vivas y su cuñado Cristian Vella. Foto: Prensa Fedefútbol

Ureña al igual que muchos se preguntan qué harían en caso que a la Sub-20 no le vaya bien, ¿Lo despediría como han hecho con otros entrenadores? Hace dos años, cuando esta misma selección quedó fuera del premundial se despidió de inmediato a su entrenador, Vladimir Quesada.

“La profesión no puede manejarse como un grupo de amigos, menos de familia, en esto hay que trabajar muy duro, hay gente que ha trabajado muy duro para llegar ahí”.

“Aquí hay un problema muy grande además, que es que no se le da la importancia a las selecciones menores, solo piensan en la mayor y la mayor y la mayor. A mi me dedicaron un campeonato de liga menor creo que el año pasado (de Unafut) y me topé a un directivo de la Fedefútbol y se lo dije de manera directa.

“¿Verdad que ustedes nunca más se preocuparon por los mundiales menores? Porque nos dejaron de llamar a los entrenadores, se lo dije así públicamente y solo me bajó la mirada, no pudo responder”, destacó don Gerardo que hoy trabaja con el Municipal Turrialba en la Liga de Ascenso.

El técnico al igual que muchos ticos, lamenta cómo a los entrenadores costarricenses que fueron exitosos en selecciones menores como él y clasificaron a mundiales menores cada vez les dan menos bola por extranjeros que no conocen el medio u otros que lo conocen porque su cuñado trabaja en la Federación, como es este el caso.