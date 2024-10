Trasfondo de la celebración de gol de jugador de Puntarenas a Saprissa enojará mucho a los morados

Amferny Arias fue figura con el Puntarenas FC ante el Saprissa. (Albert Marín)

Amferny Arias Sinclair, de Puntarenas FC, anotó este domingo su primer gol en la primera división con el tanto que le hizo al Saprissa, momento que celebró por todo lo alto con un polémico festejo.

El extremo de 24 años se dejó llevar por la emoción y al clavar a los morados en el marco sur se dirigió hacia donde estaba la Ultra, gritó algunas cosas, los mandó a callar, les hizo un corte de mangas, pateó la bandera del tiro de esquina con el logo del Saprissa y les enseñó la camiseta para que lo conocieran, lo disfrutó como si fuera gol de campeonato mundial.

Amferny Arias celebró con todo el tanto que anotó con Puntarenas FC ante el Saprissa. Foto: Captura.

Muchos se sorprendieron que más allá de ser el segundo tanto para los porteños, que los ponía a ganar el choque, se emocionara tanto y luego del juego se reveló lo que podría ser el motivo y es que Arias en una entrevista hace dos años se confesó como “liguista de corazón”.

La nota la dio al medio AM Prensa en la que afirmó que desde niño es aficionado rojinegro, club con el que hizo ligas menores para luego marcharse al fútbol universitario de los Estados Unidos y ser elegido en el Draft de la MLS por el Real Salt Lake. En tierra gringa estuvo del 2019 al 2023.

“Yo soy liguista de corazón y algún día me gustaría jugar en la Liga, viví grandes momentos en el equipo, en Estados Unidos sigo al club”, dijo en la nota publicada el 24 de diciembre del 2022.

Arias estuvo en la Liga hasta el 2018, en la misma generación de jugadores como Jurguens Montenegro y Orlando Galo hasta que en el 2019 se la abrió una oportunidad para ir a Syracuse University en el estado de Nueva York, para estudiar y jugar.

El logo de la u es una S similar en diseño a la del Monstruo y hasta bromeó entonces que sus amigos y familiares lo vacilaban con ese detalle. “Por dicha la S que visto no es morada”, bromeó.

En su momento, también dio muchos elogios a Bryan Ruiz, asistente técnico rojinegro y uno de los ídolos de la afición eriza. Junto a él sus otros ídolos son Pablo Gabas y Steven Bryce.

“Siempre escuchaba de Steven Bryce de pequeño, él era noticia en La Liga y entonces, yo decía que era Steven Bryce, fue el primer jugador de Alajuelense que aprendí, entonces él siempre ha sido alguien que me representa. Pero ya cuando crecí, vi jugar en La Liga a Pablo Gabas, me parecía muy buen jugador por su talento para ejecutar los tiros libres.

“Por supuesto, Bryan Ruiz es el ídolo de todo jugador joven en Costa Rica, yo crecí viéndolo ganar la Eredivisie en el FC Twente, peleando el goleo y luego se fue para el Fulham a seguir destacando, en el Mundial de Brasil 2014, la verdad es un jugador que me parece increíble todo lo que hizo, junto a Gabas y Bryce son los que mejores he visto jugar en mis 21 años”, explicó.

Amferny Arias ofrece disculpas

El riflazo de Amferny Arias además de ser un golazo dejó un festejo bastante polémico. (Albert Marín)

Luego del tanto anotado ante los morados, el muchacho se disculpó y afirmó que no quiso ofender a nadie, sino que solo se dejó llevar por la emoción.

“Llevo muy pocos partidos acá en primera división, venir acá, jugar contra el Saprissa en este escenario increíble y tal vez me emocioné un poquito de más, por eso pido perdón. Cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo y en en ese momento pasó. Le ofrezco una disculpa a la afición, ellos vienen acá a ver un espectáculo y yo no estoy para irrespetarlos tampoco”.

“Algunos me decían que no sabían quién soy, pero yo poco a poco voy haciendo mi nombre, pero les repito, no quiero dar esta imagen y pido perdón por eso”, comentó.

A él, Josimar Pemberton y Michael Barrantes le llamaron la atención por lo pasada que fue su celebración.