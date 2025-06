Un club grande se abstuvo de votar en suspensión de Santos y Guanacasteca por estos motivos

Orlando Moreira estuvo presente en la Asamblea, pero no votó. (Rafael Pacheco Granados)

La asamblea de representantes de la Unafut votó este viernes a favor de la suspensión de Santos y Guanacasteca de ese organismo con lo que pierden todos sus derechos en él, sin embargo, hubo un equipo se abstuvo de dar su voto, el Herediano.

Sergio Rivera, representante legal de Unafut, indicó que solo siete equipos votaron y que los florenses no lo hicieron pese a que Orlando Moreira, vicepresidente florense estuvo presente en la reunión.

“La asamblea decidió que uno de los asambleístas fuera solo oyente, me parece que no soy infidente si lo digo, es el caso del Club Sport Herediano que está cambiando su junta directiva, entonces prefieron ante el hecho que no se ha terminado de inscribir en el Registro Público, no otorgar un poder para representación, por eso no votó”, explicó.

Santos y Guanacasteca no votan al ser los involucrados, Santa Ana no lo hizo porque su descenso ya quedó ratificado, Guadalupe aún no cumple todos los requisitos de alineación, mientras que Pérez Zeledón no asistió, motivo por el que solo votaron siete equipos, lo cual según Rivera está dentro de los estatus como algo legal, pues representa más del 75% de los nueve equipos que tenían potestad para votar.

