Un consejo de su madre, tiene a Jeyland Mitchell volando pero con los pies en la tierra

Mirta Mitchell ha sido muy enfática sobre el camino que quiere llevar a su hijo Jeyland Mitchell en la vida (Cortesía)

Jeyland Mitchell ha recibido halagos a granel desde este lunes tras el partido entre la Selección de Costa Rica y Brasil debido al gran rendimiento que mostró el joven central costarricense.

Al defensor de Alajuelense le han echado miel de todo lado, tanto a nivel nacional como internacionalmente, muchos sorprendidos por su desempeño a sus 19 años en su primer gran torneo de selecciones.

A doña Mirta Mitchell, mamá del seleccionado, le llena muchísimo de orgullo todo lo que ha pasado y ver cómo su muchacho brilló como los grandes y se ganó muchos elogios.

Algo que a muchos sorprende es la serenidad y humildad de hablar de parte de un muchacho tan joven en un escenario que a muchos marearía, pero que la señora siempre ha tenido a su hijo bien advertido para que nunca pierda el piso ni se agrande como indicó a La Teja.

“Desde muy pequeño yo le he venido trabajando la parte mental, a que las cosas que la gente vaya a decir, que a él no lo afecten, sean buenas o malas. No fue fácil para nosotros como familia muchas cosas con él, por eso siempre le digo que tiene que ser humilde, estar con los pies en la tierra, adonde vivimos nosotros y que los humos no se le pueden subir ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, es un no”, comentó la señora.

Ha sido curioso que la afición nacional en general ha aplaudido y reconocido su rendimiento en general más allá del color de camisetas, pues a pesar de jugar en Alajuelense, aficionados de Saprissa, Herediano y otros clubes lo han llenado de elogios, algo que no es fácil en Costa Rica.

“Creo que por esa manera de ser es que la afición se ha destacado con él, yo siempre le digo que agrandados pueden ser muchos, pero usted un agrandado no va ha ser, el único agrandado acá es Dios en usted , deje que su talento hable por sí solo, por medio de ese talento que Dios le dio para tener una vida, a todos nos dio talentos diferentes”.

“Yo le mando a que sea humilde, que vaya por la vida con toda la humildad del mundo porque la humildad lleva a mucha gente lejos, a los agrandados no, al orgulloso según la Biblia, Dios lo mira de lejos, en cambio al humilde, Dios lo pone en gracia y para cumplir grandes planes”, explicó.