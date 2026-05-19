Un partidazo histórico será con el que FOX debutará este martes en Costa Rica

El juego del Manchester City de Pep Guardiola se verá este martes en Costa Rica. (DARREN STAPLES/AFP)

Este martes a las 12:30 p.m, el canal FOX transmitirá su primer partido en Costa Rica con un partidazo que será histórico a nivel mundial al tratarse de los últimos de Pep Guardiola a cargo del Manchester City de Inglaterra.

La nueva señal en Tiquicia pasará el juego entre el cuadro celeste en casa del Bournemouth, el penúltimo juego de la temporada antes de lo que será la despedida el domingo en el Emirates Stadium ante el Aston Villa.

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El juego además podrá definir qué pasa con el título de liga, dado que los Citizens están obligados a ganar para poder pelear por el cetro en la última fecha.

A partir del próximo semestre, el canal vendrá con la temporada completa del que para muchos es el mejor campeonato del mundo, además de otros torneos como la Bundesliga de Alemania y la Ligue One de Francia.