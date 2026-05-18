Fox debuta en Costa Rica con unos bombazos, ¿cuáles son las primeras novedades en la pantalla?

Fox debutó en la pantalla de su televisión este lunes en lugar de Tigo Sports y uno de sus primeros grandes cambios, además de lo evidente con el cambio de logo, que es el conocido a nivel internacional, pero ahora en nuestro país.

El espacio de Tigo Sports Radio desapareció, y ahora el programa se llamará La Redacción e inicia en lugar de las 8:30 a. m.; ahora es media hora antes y ahora acabará a las 10.

FOX debuta en Costa Rica este lunes (Logo FOX Corporation/Logo FOX Corporation)

José Alberto Montenegro inició el espacio dando algunos anuncios, como lo es el del Mundial de Norteamérica 2026, en el que Fox dará los 104 partidos de la justa más importante del fútbol.

A las 5 de la tarde, el programa de noticias deportivas ahora tendrá el nombre de Diario Fox y tendrá una hora de duración.

Las redes sociales de Tigo Sports poco a poco van tomando la forma con Fox (Pantallazo Facebook Fox/Pantallazo Facebook Fox)

En este espacio también se hizo el anuncio de que en la pantalla de Fox Costa Rica, este martes darán la Premier League con el juego entre el Bournemouth ante Manchester City desde las 12:30 en un juego clave en la lucha por la disputa del cetro inglés; el duelo arrancará a la 1 de la tarde, hora tica.

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Sumado a la liga de Inglaterra, se hizo el anuncio de que también darán la Ligue 1 de Francia, en la que el actual campeón de Europa, PSG, es el dominador de este campeonato, además de Bundesliga de Alemania

Otro de los cambios es que ahora en las redes sociales salen como Somos Fox CR, y según anunciaron, el cambio irá cambiando poco a poco en las diversas plataformas.

En La Redacción mencionaron que con el paso de los días se seguirán dando más anuncios con la llegada de Fox a la pantalla de nuestro país.