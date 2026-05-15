Programa de Tigo Sports reveló cuándo será el debut de Fox en Costa Rica

La señal de Fox Sports se verá muy pronto en Costa Rica, por lo que Tigo Sports saldrá del aire para ceder el espacio al nuevo canal, reveló uno de los programas de esta cadena.

Fox se verá desde el lunes en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports. (La Nación/Fotocomposición en Canva)

Fanátikos confirma el fin de Tigo Sports como canal deportivo

Este jueves en la emisión de Fanátikos, uno de los shows más emblemáticos y con más tiempo al aire en Tigo Sports, revelaron que estaban transmitiendo su último programa bajo esa frecuencia, pues a partir del próximo lunes serían Fox.

“Se los digo oficialmente, este es el último programa como Tigo Sports de Fanátikos, a partir del lunes seremos Fox oficialmente, así que de verdad digo, gracias a Tigo. En realidad, me pongo nostálgico porque es una empresa que hace seis años creyó en nosotros, en este concepto, y ahora nos mudamos a una nueva corporación como es Fox, que es un gigante mundial.

“Vamos a tener Premier League, digo vamos a tener, porque seguimos, de hecho saludos a mis jefes allá en México, porque ya tuvimos el placer de conocer a algunos, al menos desde lejos, pero es el último programa de Fanátikos como Tigo Sports, así que seis años maravillosos”, explicó José Núñez, director del espacio.

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Fanátikos pasará a transmitirse por Fox a partir del lunes. (Facebook Fanátikos/Facebook Fanátikos)

El cambio traerá nueva programación y contenido internacional

El conductor indicó que durante este tiempo el programa maduró, creció, corrigieron errores y siguen aprendiendo todos los días.

“Fanátikos realmente arranca en un mes de marzo y a partir de mayo, junio arrancamos en redes. Muchísimas gracias a todos, yo sé que la gente de Tigo va a seguir su camino, porque no es que se va Tigo, el que se va es Tigo Sports; es solo una ramita de Tigo, pero Tigo (como cablera) tiene todo el mundial, contratando sus servicios. Gracias a Tigo por creer en nosotros durante estos seis años y a partir del lunes seremos familia Fox”, contó.

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Este es uno de los cambios anunciados, pues esta semana en el programa Tigo Sports Radio dijeron que a partir del lunes tenían sorpresas, entre ellos que arrancarán ahora de 8 a 10 a.m.