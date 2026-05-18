Estrella del FC Barcelona se perderá mundial con España tras sufrir grave lesión

La selección de España recibió un durísimo golpe a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 luego de confirmarse que el futbolista del FC Barcelona, Fermín López, quedó prácticamente descartado por lesión.

El club azulgrana informó este lunes que el mediocampista sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el partido ante el Real Betis y deberá pasar por el quirófano.

“El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, comunicó oficialmente el Barcelona.

Fermín López sufrió una fractura en el pie derecho durante el juego ante Betis. (MANAURE QUINTERO/AFP)

No llegaría al Mundial

La recuperación del futbolista está estimada en aproximadamente dos meses, por lo que queda completamente descartado para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

España debutará el próximo 15 de junio ante Cabo Verde y el técnico Luis de la Fuente anunciará la lista definitiva de convocados el 25 de mayo.

La lesión ocurrió durante el encuentro entre Barcelona y Betis en el Camp Nou, donde Fermín disputó la primera parte antes de abandonar el terreno de juego por molestias físicas.

Llegaba en el mejor momento de su carrera

La baja golpea fuerte a la selección española debido al gran momento que atravesaba el futbolista de 23 años.

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Durante la temporada firmó 13 goles y 17 asistencias con el Barcelona, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del esquema de Hansi Flick.

Además, Fermín llegaba respaldado por sus títulos recientes con España, incluyendo la Eurocopa 2024 y la medalla de oro olímpica.

Ahora, la lesión obliga al cuerpo técnico español a replantear varias opciones ofensivas de cara al Mundial.

Según medios españoles, futbolistas como Alberto Moleiro, del Villarreal, podrían ganar fuerza para ocupar ese espacio en la convocatoria.