Una respetada figura del Alajuelense es la nueva víctima de los dardos de Robert Garbanzo

Robert Garbanzo fue directo sobre la actuación de Alexandre Guimaraes. (Alonso_Tenorio)

Robert Garbanzo, director deportivo del Club Sport Herediano, habló sobre la petición que hizo Alexandre Guimaraes que los árbitros cuiden a Joel Campbell en las semifinales y describió su actuación con una polémica frase.

Garbanzo lo comentó en la previa del primer juego entre manudos y florenses a las emisoras de radio en el Morera Soto.

“Guima es, perdón la expresión hacía él porque es una persona que debe respetar mucho, es un zorro viejo en esto y tal vez lo dice para meter presión a los árbitros, el señor directivo (Marco Vázquez) se mete en lo deportivo y no creo que debería.

“Yo podría decir lo mismo de Elías Aguilar, Andy Rojas y Allan Cruz, pero acá debemos quitarle la presión a los árbitros, de dejarlos que actúen de la mejor manera, porque si me pongo en las mismas, me metería al camerino al decirles que me cuide a mis jugadores. Mandaron a un buen árbitro y espero que no se los coma eso”, comentó.

También habló sobre el futuro del entrenador Héctor “Pity” Altamirano porque en poco tiempo termina su contrato, adelantó que por el momento no está definido y hasta le tiró a la Liga por decir que aseguraron el futuro de Guima para el próximo semestre.

“Aquí nos estamos evaluando todos, porque en Herediano lo que menos hay es comodidad, todos nos incomodamos con los resultados, no sabemos qué pasará mañana. Yo siendo gerente deportivo de Alajuelense nunca aseguraría nada (sobre el futuro de Guima), para un equipo como ellos el título siempre será una prioridad y después de eso ahí veremos que pasa”, sentenció.