Vicky Ross fue muy clara sobre cuánto tiempo le quedaría a cargo en la Unafut

Vicky Ross afirmó que su salida de la Unafut podría darse pronto pues ya ha cumplido las metas propuestas. (Rafael Pacheco Granados)

Vicky Ross recién cumplió tres años como presidenta de Unafut, periodo en el que ha recibido críticas, quejas y muchos cuestionamientos, pero a pesar de los pesares los presidentes de los equipos, en su gran mayoría, han abogado por mantenerla.

En entrevista con La Teja, la jerarca de la unión de clubes confesó, sin embargo, que su salida del cargo podría estar próxima, pues en declaraciones muy sinceras afirma que en todo lado los ciclos se acaban.

Ross nos comentó que, originalmente, el plan cuando fue elegida es que estuviera tres o cuatro años en el cargo para hacer una reestructuración más de tipo empresarial.

¿Ha sufrido desgaste para mantenerse en su cargo? ¿Cuánto tiempo más se ve en este puesto y en el fútbol? Es una consulta en la que respondió de forma muy sincera.

La implementación del VAR fue uno de los trabajos que la Unafut trabajó junto a la Fedefútbol. (JOHN DURAN)

“Todo en la vida son ciclos y en esta función específica para la cual me trajeron, yo lo entendí siempre como un ciclo. Si ven mi carrera y todos los discursos que ha dado, a mí no me gustan los liderazgos que se perpetúan ni los que son personalísticos, porque eso no construye.

“Las organizaciones que se centran en liderazgos personalísticos no crecen, no generan valor organizacional, y los liderazgos que se perpetúan tampoco lo hacen. Yo lo he conversado no solo para la Unafut sino para otros ámbitos del fútbol, que deberían haber limitaciones de términos, analizar muy bien los conflictos de intereses que puedan haber en términos de liderazgos, sería algo muy sano.

“Hay que recordar que a mí me trajeron, específicamente, para un proceso de reorganización institucional, de saneamiento de las finanzas, y consolidación de estas. Yo había hecho un plan de trabajo que estaba proyectado para tres o cuatro años, pero lo cierto es que las metas ya se han cumplido. La organización ya está reestructurada”, explicó ampliamente.

Vicky Ross durante su gestión ha entregado cuatro veces el trofeo de campeón al Saprissa. (Mayela López)

De esta manera, la posibilidad que Ross deje su cargo para el 2025 y quede bajo la guía de la Liga Española y un grupo que nombre, es algo que se encamina con firmeza. La idea con el acuerdo de La Liga española, el cual ya se firmó, es que más allá de ser una asesoría se asuma en un futuro cercano como una administración.

Todos estos elementos, la consecución de metas por parte de la presidenta, la aparición de los españoles y el deseo personal, se conjugarían para que doña Vicky pronto deje su cargo. Ella descartó que las quejas recibidas de dirigentes como Jafet Soto, tengan algún peso en eso.

“Sí, puede ser una posibilidad, como te digo, hay que ver los alcances de este acuerdo de la asesoría de La Liga española y qué significa. Yo creo que mi compromiso y se los dije, puntualmente, a algunos presidentes, en especial a don Leo Vargas (de Cartaginés), a quien se lo comenté hace como un mes.

“Le dije: ‘Yo le prometí a usted esto, esto y esto de mi trabajo en esta organización, y vea que todo se lo he cumplido’. Estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho, decir que esta organización tiene estabilidad financiera por los próximos cinco años y pico es un paradigma nuevo en esta organización. Yo espero que los liderazgos de quienes vengan puedan tomar el mayor provecho de las condiciones favorables en las que estamos ahorita”, explicó.

La dirigente es la primera mujer en ocupar esta posición en la Unafut, y también la primera en dirigir una liga profesional en el mundo, Hoy en día la Premier League de Inglaterra y la Bundesliga de Alemania también tienen mujeres a su cargo.