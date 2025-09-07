(Video) Este horror de la portera deja a Alajuelense con la victoria y líder del torneo

Alajuelense derrotó 1-0 a Dimas Escazú en la jornada 7 del fútbol femenino. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Un terrible error por parte de la portera Daniela Gómez a los 72 minutos fue el factor que marcó diferencia para que Alajuelense derrotara 1-0 a Dimas Escazú y este consolide su liderato en la primera división del fútbol femenino al llegar a los 19 puntos.

La mejenga en el estadio Nicolás Masís en Escazú fue pareja y da la impresión que no de ser por el horror garrafal de Gómez el marcador no se hubiera movido, en medio de un fuerte baldazo en cantón Josefino.

Marilenis Oporta hizo un remate desde muy largo, a unos 30 metros del marco, el gesto técnico de la defensora es claro que buscó la sorpresa, vio adelantada a la portera, sin embargo la pecosa cayó adonde esta estaba, pero no pudo atrapar la bola y regaló el gol.

El gesto técnico fue muy malo, le metió solo una mano y con tanta lluvia la redonda se le resbaló y se fue para adentro ante el incrédulo gesto de sus compañeras. La derrota deja a Dimas en el cuarto puesto con doce puntos.

Este domingo además Saprissa derrotó 2-1 a Sporting en la Cueva con tantos de Luciana González y Gloriana Villalobos mientras que por Sporting anotó María José Morales, resultado con el que las moradas llegaron al segundo puesto con 14 puntos, uno más que las albinegras.

Saprissa derrotó 2-1 a Sporting en la jornada 7 del fútbol femenino. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Además Moravia derrotó 4-1 a AD Chorotega para conseguir su primer triunfo de la temporada.