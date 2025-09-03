Torneo Nacional

(Video) Leonas de Alajuelense pegaron con pared ante un rival que les clavó un golazo escandaloso

Leonas de Alajuelense recibieron una dura lección de un equipo de mucha calidad en los Estados Unidos por Concacaf

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Liga Deportiva Alajuelense tuvo un buen primer tiempo contra Orlando Pride, pero después se impuso el equipo que manda en el fútbol femenino de su país.
Alajuelense compitió el primer tiempo ante el Orlando Pride, pero luego ya no le dio la fuerza. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las Leonas de Alajuelense dieron su mejor esfuerzo y pulseada, pero no fue suficiente para contener la calidad de un rival de la talla del Orlando Pride de Estados Unidos, y caer 3-0 en el choque en la fase de grupos de la Copa de Campeones de Concacaf.

En la visita al estado de Florida, las manudas lucharon y aguantaron por 50 minutos, sacaron un muy buen primer tiempo, en el que resistieron el embate de un rival con jugadoras en otro nivel, profesionales y seleccionadas gringas de mucho peso.

El estreno de las rojinegras en el certamen había dejado ilusión y esperanza al sacarle un empate a cero al América de México, y ante un rival aún más pintado, la consigna era ir a pelear con todas las armas posibles ante las campeonas gringas.

LEA MÁS: Alajuelense está a las puertas de hacer uno de los mejores negocios de los últimos años

Se aguantó hasta donde se pudo; a los 49 minutos, un centro rastrero desde la izquierda no pudo ser rechazado por la zaga y le quedó a Julie Doyle para poner el taco y el 1-0.

A pesar del gol, la Liga sostenía un marcador para ver si en una contra podría sacar algo, pero un pepino desde afuera del área, gracias a un misil de Carson Pickett liquidó la mejenga, por lo que se veía en el campo.

El tanto de Pickett es de esos para levantarse a aplaudir; la defensora de 31 años la recibió afuera del área, la paró con derecha y metió un zurdazo que se clavó en el ángulo de Noelia Bermúdez a los 62. Ante eso hay poco que hacer.

LEA MÁS: Alajuelense toma el liderato en fútbol femenino antes de recibir al América de México

La cuenta la cerró a los 81 minutos, Simone Jackson con un remate al primer palo, que contó con la complicidad de Noelia por la ubicación que tomó en el marco.

LEA MÁS: Jugadora de Alajuelense protagoniza polémica por lo que hizo ante el América por Concacaf

Para las ticas fue una muestra de lo que significa el verdadero nivel, como realmente luce un equipo top en un certamen en el que aún está pagando el derecho de piso y ganando experiencia tras su segunda participación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseOrlando PrideLeonasFútbol femeninoConcacaf
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.