(Video) Leonas de Alajuelense pegaron con pared ante un rival que les clavó un golazo escandaloso

Alajuelense compitió el primer tiempo ante el Orlando Pride, pero luego ya no le dio la fuerza. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las Leonas de Alajuelense dieron su mejor esfuerzo y pulseada, pero no fue suficiente para contener la calidad de un rival de la talla del Orlando Pride de Estados Unidos, y caer 3-0 en el choque en la fase de grupos de la Copa de Campeones de Concacaf.

En la visita al estado de Florida, las manudas lucharon y aguantaron por 50 minutos, sacaron un muy buen primer tiempo, en el que resistieron el embate de un rival con jugadoras en otro nivel, profesionales y seleccionadas gringas de mucho peso.

El estreno de las rojinegras en el certamen había dejado ilusión y esperanza al sacarle un empate a cero al América de México, y ante un rival aún más pintado, la consigna era ir a pelear con todas las armas posibles ante las campeonas gringas.

Julie Doyle scores the first-ever goal for Orlando Pride in the Concacaf W Champions Cup! ⚽ pic.twitter.com/5nsmBqWrab — Concacaf W (@ConcacafW) September 3, 2025

Se aguantó hasta donde se pudo; a los 49 minutos, un centro rastrero desde la izquierda no pudo ser rechazado por la zaga y le quedó a Julie Doyle para poner el taco y el 1-0.

A pesar del gol, la Liga sostenía un marcador para ver si en una contra podría sacar algo, pero un pepino desde afuera del área, gracias a un misil de Carson Pickett liquidó la mejenga, por lo que se veía en el campo.

El tanto de Pickett es de esos para levantarse a aplaudir; la defensora de 31 años la recibió afuera del área, la paró con derecha y metió un zurdazo que se clavó en el ángulo de Noelia Bermúdez a los 62. Ante eso hay poco que hacer.

A rocket from Carson Pickett! 🚀 pic.twitter.com/USTOCFSJ31 — Concacaf W (@ConcacafW) September 3, 2025

La cuenta la cerró a los 81 minutos, Simone Jackson con un remate al primer palo, que contó con la complicidad de Noelia por la ubicación que tomó en el marco.

Para las ticas fue una muestra de lo que significa el verdadero nivel, como realmente luce un equipo top en un certamen en el que aún está pagando el derecho de piso y ganando experiencia tras su segunda participación.