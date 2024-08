Vladimir Quesada respondió sin pelos en la lengua a quienes lo cuestionan por su presente en el Monstruo

Vladimir Quesada dijo que no necesita escuchar las quejas de nadie para entender lo que es el Saprissa. (Mayela López)

Vladimir Quesada vive uno de los momentos más tensos desde que está dirigiendo al Saprissa en esta segunda etapa; se palpa en el ambiente, en sus palabras, en sus respuestas. Esto quedó claro este viernes, en la conferencia de prensa, previo al partido ante Cartaginés de este sábado a las 8 p.m. en la Cueva.

En esta ocasión, Vladi soltó una frase dura para todos los que lo cuestionan por su presente en el Monstruo y lo que está haciendo al decir de manera directa. “Yo no necesito estar escuchando a nadie para entender lo que es el Saprissa”

El motivo de la convocatoria era hablar de la mejenga ante los brumosos, pero de los siete periodistas que asistieron, quienes realizaron dos consultas cada uno, ninguno siquiera mencionó a los blanquiazules, pues el tema se fue por otro lado totalmente.

Los cuestionamientos de la afición hacia Vla, cómo encara él las críticas, el porqué de las diferencias entre el torneo nacional e internacional, y Mariano Torres y su forma física se llevaron todas las dudas.

“Yo no puedo saber de lo que usted está hablando porque no veo periódicos, no veo televisión, ni radio y aún así yo sé que la gente habla. No necesito estarles poniendo atención para saber que la gente habla, porque la gente siempre va a hablar de mí, de los jugadores, de los dirigentes, yo lo sé.

“Yo paso muy tranquilo porque no paso pensando qué dirán ustedes o la gente. No tengo redes sociales, mi única red social es el WhatsApp para mis amigos y nada más. Yo estoy muy consciente de lo que estamos haciendo, de lo que hemos vivido y que no es nada diferente a tiempos pasados.

Otro cuestionamiento fue cuando se le señaló la ocasión que dijo que a la afición también hay que ponerle atención, de vez en cuando, escuchar lo que dice la grada, entonces ¿Porqué no hacerlo ahora?

“Yo nací en este equipo, desde el año 78 estoy acá, cuando tenía 11 años, no necesito estar escuchando lo que dice nadie para entender lo que es Saprissa. A mí me educaron en esta institución, me pararon para aguantar presión, el que no pueda con eso no puede estar en Saprissa.

“Obviamente, entiendo que nuestra afición no está contenta, si yo como saprissista no estoy contento, claro que entiendo la esencia del saprissista, pero también entendemos cómo es la manera de revertir esta situación y se revierte con trabajo y entender lo que demos de hacer y el apoyo de la afición que viene cada uno de los partidos”, explicó.

Vladimir Quesada se defiende de cuestionamientos de la afición de Saprissa

¿Y si la afición del Saprissa pide su salida a coro en el estadio?

La Teja, por ejemplo, le consultó por la relación desgastada que ya tiene con los aficionados morados y que un sector de los fiebres, incluso, podrían mostrar en el estadio su molestia y pedir su salida.

No sería la primera vez que La Cueva pida la salida de Quesada; en el 2019, cuando fue despedido del equipo, en varias ocasiones se escuchó el coro, un cuestionamiento que ahora no le hizo mucha gracia.

“¿En el torneo nacional eso ha sucedido?, eso yo no lo recuerdo”, nos preguntó a lo que tuvimos que aclararle lo ocurrido en el 2019 de inmediato, y continuó con su respuesta.

“Usted, nuevamente, vuelve a hablar del pasado, yo sé que ese es su trabajo, recordar lo negativo; a mí en mi casa me formaron de una manera positiva y acá en el Saprissa también me disciplinaron.

“Yo entiendo que ese es su trabajo y que usted lo tiene que resaltar, pero yo pienso en positivo, que mañana las cosas van a salir bien, que vamos a hacer un buen partido, que vamos a ganar contra un gran equipo y en eso es lo que pienso. Yo no pienso en cosas negativas, esas cuando sucedan hay que enfrentar y nada más”, comentó.