Yashin Quesada comparó de esta forma lo que hacen Saprissa y Alajuelense para defender el trabajo de su hermano Vladimir

Yashin Quesada habló con argumentos porque no todos los problemas de Saprissa son responsabilidad de su hermano Vladimir Quesada.

Yashin Quesada tuvo este miércoles uno de esos programas que muchos buscan para escuchar su opinión sobre lo que sucedió este martes con el Saprissa y su hermano Vladimir.

En su programa Encuentro Deportivo, de Radio Columbia, el comunicador estableció una comparación entre lo que está haciendo la dirigencia de Alajuelense y la del Saprissa, y las armas que le dan a sus técnicos para encarar los torneos que tienen al frente.

Para Quesada se nota la diferencia en la que ambos grupos han trabajado, lo que se traduce en los resultados en la cancha.

“Mientras la Liga, por la necesidad que tiene y la ausencia de títulos, apostó a construir una buena planilla y cambiar la mentalidad, Saprissa tiene una apuesta diferente y en contraposición total. Lo he dicho, reiteradamente, hay un mensaje en lo que lanza Saprissa desde la decisión de prestar jugadores titulares y muy importantes, alternativas que le ayudaron mucho.

“Ahí hay un mensaje, el de la Liga es, vamos con todo, están haciendo todo, esta vez contrataron mejor, en el Saprissa no solamente dejan ir a futbolistas sino que hay mensaje que no sé si lo ven así de decir ‘este es el momento de darnos el lujo de que se vayan estos jugadores’ y contratan futbolistas que no están dando la talla. Se pierden opciones, competencia interna, lo cual hacía que subiera el nivel”, detalló.

En sintésis, la reflexión de Yashin es que los problemas o los aciertos entre ambos equipos nacen desde las cabezas de los clubes y las decisiones que toman sobre la llegada de jugadores.

“Hay muchas críticas para Vladimir en las que estoy de acuerdo, decisiones equivocadas, planteamientos equivocados, cambios, pero antes todo le salía y hay un común denominador, que es el rendimiento de los jugadores.

“Si hablamos que en la Liga subió Diego Campos, Aarón, Celso y los jugadores extranjeros suben el nivel, en el lado del Saprissa el rendimiento individual de los jugadores del Saprissa es un desastre”, señaló el periodista.

Yashin aprovechó un comentario de su compañero de programa, Diego Obando, para frenar en seco a los que dicen que él no le tira a Saprissa o a Vladimir por ser su hermano.

“De una vez se lo voy a soltar porque en la calle me lo dicen, que yo acá no puedo opinar de Vladimir porque usted es su hermano y nunca me han dicho, absolutamente, nada de eso”, contó Obando

“Eso es una estupidez mayúscula, a mí denme un argumento más bueno que eso. Cuando alguien me habla de eso, yo lo que digo es que si me das un argumento de peso, respeto, pero cuando, simplemente, dicen eso es una tontería mayúscula”, aclaró Yashin.

Quesada agregó que le parece una contradicción el discurso de muchos aficionados morados.

“Es muy curioso, muy simpático, yo sonrío con esto, porque los mismos saprissistas minimizan a Vladimir con las victorias y los títulos, que Saprissa ha sido campeón sin técnico, pero ahora le echan la culpa a Vladimir, ¿Ahora sí pesa entonces? ¿Ahora sí cuenta?.

“Maximizan a los jugadores cuando han ganado los títulos para minimizar a Vladimir, pero ahora minimizan a los jugadores, pero maximizan lo que hace el técnico”, detalló.