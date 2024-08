Wálter Centeno se quejó al contestar pregunta que ya lo tiene harto en una picante conferencia

Wálter Centeno se mostró un poco tenso y a la defensiva este viernes en la conferencia de prensa previo a enfrentar a Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

Wálter Centeno enfrentó este viernes su conferencia más picante y ruda como entrenador del Herediano, previo a lo que será el duelo de este domingo ante el Saprissa, a las 6 p.m., en Santa Bárbara.

El cara a cara con la prensa fue un intercambio tenso y bravo, donde los cuestionamientos iban y venían, pues le consultaron una vez más sobre su estilo de juego y hasta si siente peligro de su puesto apenas en el inicio del torneo.

Las reiteradas dudas sobre el funcionamiento de su equipo, y el que no se ve como quisiera la afición es un detalle que se notó que lo incomoda mucho y hasta lo tiene un poco harto, pues acusó a los medios de no ser parejos y de, al parecer, solo a él le exigen “jugar bien”.

“Yo sé que ustedes hacen siempre las mismas preguntas, yo sé por dónde va todo, pero nunca voy a estar satisfecho, nunca, ni en la victoria ni nada; yo sé que el fútbol es de momentos y que ustedes venden la noticia, y si yo no estoy en el momento con mi equipo, es posible que sucedan muchas cosas, así que nunca voy a estar satisfecho.

“Para nadie es un secreto que ustedes todos los días me hacen la misma pregunta, de que tengo que jugar bien. Para ustedes soy el único obligado en este país a jugar bien, solo a mí se me exige eso, pero en fin, es lo que he dicho y quiero ser congruente.

“No hemos estado del todo finos en ese tipo de juego, esperemos que el timing lo encontremos rápido y ver al equipo que ustedes están acostumbrados a ver bajo mi mando”, soltó el Paté.

El Team lleva solo cinco puntos en cuatro fechas del Apertura 2024, cifra que Wálter reconoce es corta para lo que quieren y aspiran; además, de ser de las cosas que meten presión al momento.

“Somos conscientes que lo que hemos hecho no nos alcanza, este equipo está para grandes cosas, es un plantel muy bueno y basto. Estamos todavía buscando nuestro mejor nivel, tanto futbolístico como en la tabla; el partido del domingo puede marcar un momento para iniciar una mejor senda”, opinó.

Parece temprano el momento para hacer un cambio de banquillos, pero al Paté hasta le soltaron si por las críticas de los últimos días siente presión por su puesto.

“Todos los puestos acá en Costa Rica están en la misma situación, si no das el resultado, se mete presión de muchas cosas, hay algunos que soportan la presión y otros que no, así es la vida del DT, en lo personal son consciente de eso.

“Confío, plenamente, en los principios y valores por los que se ha regido mi vida y trato de enfocarme en eso, no en cosas externas. Yo sé que siempre quieren ver sangre, eso es normal en el fútbol”, dijo.

Sobre el Saprissa no quiso decir mucho al asegurar que es un rival que todo mundo conoce, tanto él, como la prensa y la afición, entonces no hay mucho que contar.