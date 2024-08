Wálter Centeno tiene una doble dura prueba por cumplir en un momento de mucha tensión

Wálter Centeno ya se enfrentó al Saprissa con el Team en la Súper Copa donde ganó por penales. (Rafael Pacheco Granados)

Wálter Centeno y el Herediano enfrentarán este domingo una prueba mayúscula e importante, cuando reciban en su casa al Deportivo Saprissa, en una edición del clásico del buen fútbol que está que arde.

La mejenga, pactada para las 6 p.m en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara, pone a dos equipos que les urge ganar en el Apertura 2024 para no ceder más puntos, pero la presión se ciñe un poco más en contra del Team.

Los florenses tienen solo cinco puntos en cuatro partidos, por lo que una derrota frente a los morados, y una victoria de los líderes Alajuelense y Sporting, los dejaría a ocho unidades de la cima muy temprano en el torneo.

Además, está el detalle con el Paté, que aún no conquista a la afición florense ni con su juego ni resultados, de cara a uno de esos partidos que se nunca perdona perder como lo es ante el Monstruo.

Un periodista y aficionado rojiamarillo que la tiene muy clara es Bernal Arce, quien de lunes a viernes produce el programa Meridiano Deportivo, dedicado a la actualidad herediana, y para quien Centeno está obligado al triunfo para ir ganando puntos con una afición que aún no lo quiere mucho.

“En lo personal, siento que a Paté hay que darle un poco más chance, son muy pocos partidos los que tiene y uno entiende que el proceso con él siempre es lento y toma tiempo, pero si usted me pregunta, como periodista y comunicador herediano, lo veo más complicado”

“Meridiano hasta cierto punto es un termómetro y a Paté la afición aún no lo quiere, suena duro, pero es la realidad. Puede ganar ante el Saprissa y Cartago y, si pierde el partido que sigue, aparecerán de nuevo los reclamos, porque no ha logrado establecer química y cercanía con los heredianos”.

Arce es claro que sí ve como presión la obligación fuerte de ganar este domingo.

“El equipo no está jugando bien, es la realidad, el mismo Paté admitió en conferencia de prensa que los números no están bien; claro que hay presión, muchísima, está en la necesidad urgente de ganar para que respire y la gente le dé más margen para poder trabajar”, explicó.

LEA MÁS: Wálter Centeno se quejó al contestar pregunta que ya lo tiene harto en una picante conferencia

Fabián Zumbado, otro periodista de corazón rojiamarillo, tiene claro que las derrotas ante el Monstruo son algo que nunca se admiten en Heredia.

“Herediano está obligado a ganar siempre, la dirigencia del Herediano se lo metió a la afición, tiene presión siempre y en un arranque de torneo con solo cinco puntos, fuera de zona de clasificación, y en caso que no gane, sí se encienden las luces de alarma, en este caso para Paté, pero así sería con cualquier otro técnico en esa situación. Es un equipo diseñado para ganar y ser campeón.

“Hay partidos en los cuales hay menos permiso para perder en casa y uno de esos es frente a Saprissa; Herediano no puede nunca perder contra uno de los rivales directos al título. Lo que me incomoda ahorita del equipo son los resultados. Usted puede tener el estilo de juego que quiera, si los resultados lo acompañan nadie va a hablar de eso o lo van aplaudir, pero si no, todo lo cuestionarán”, explicó.

El tema es claro, Paté se juega este domingo más que tres puntos en el clásico del buen fútbol.