Wálter Centeno tuvo un nudo en la garganta tras su primer título con Herediano por esta razón

Wálter Centeno ganó su primer título con el Herediano ante el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Wálter Centeno celebró este domingo su primer título con el Herediano de manera muy emotiva, la emoción se notaba en la cara del entrenador el arrancar con el pie derecho su andar con el Team.

El Paté fue entrevistado por FUTV al cierre del juego que que su equipo ganó 5-4 en penales tras igualar 1-1 en tiempo regular y en su expresión hasta hizo un amago para soltar la lágrima.

Antes de volver a la primera división con los rojiamarillos, el técnico tuvo un 2024 complicado al pasar cinco meses sin empleo y hasta ser detenido por incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia que tiene con los hijos de su expareja.

Centeno tomó un momento para agradecer el apoyo que ha tenido de parte de su actual esposa, Janessa Salas, a quien le dedicó la copa.

“Dios a uno lo lleva a lo más alto, a lo más bajo, lo procesa y la verdad que muy contento con esto, este título me sabe mucho porque mi esposa me ha ayudado mucho y es para ella”, dijo con un gesto que no engañaba que podía soltar la lágrima en cualquier momento.

Paté afirma sentirse feliz de la vida pues volvió al sitio que lo hace feliz. “A mí lo que más me gusta es la cancha, ya no lo puedo jugar, pero sí lo puedo dirigir, esa es la pasión mía”, destacó.

Sobre lo que viene para el Herediano en el Apertura 2024, el técnico afirma sentirse tranquilo de lo que ve, pero consciente que tiene mucho trabajo de por medio aún.

“Contento porque los muchachos lo hicieron bien, hemos trabajado un mes arduo, a mucha consciencia y gracias a Dios hoy se dio un título importante para ellos, para que sigan creyendo y sabiendo que falta mucho camino por recorrer.

“Nos falta mucho camino, la verdad que falta mucho trabajo, todavía tenemos dos semanas más de preparación, donde tenemos que involucrar a los que vienen de la Selección, que se saque un poco el cassette y que vuelvan al del Herediano, enfrentar el torneo con mucha seriedad. Sabemos que el campeón, Saprissa, ha estado fuerte en los últimos dos años y no será fácil”, agregó.