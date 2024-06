Wardy Alfaro revela cómo le dio vuelta a las cosas para reinventarse en Alajuelense

Wardy Alfaro levantó la primera copa ganada por sus pupilos de la U-17 de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Wardy Alfaro pasó de ser unas de las figuras más señaladas por un sector de la afición de Alajuelense a disfrutar de su primer título como entrenador, tras proclamarse campeón con la U-17 rojinegra.

Quien fuera el preparador de porteros del club entre el 2014 y el 2023, reinventó por completo su rol y funciones en la institución en apenas un año después de salir del cuerpo técnico de Andrés Carevic.

A finales de junio del 2023, Alfaro apostó por nuevos aires y por eso aceptó el ofrecimiento de Bryan Ruiz para marcharse como su asistente a la U-17, hasta que en marzo tuvo otro giro inesperado.

Cuando Alexandre Guimaraes llegó al banquillo del primer equipo, se llevó a Ruiz con él, por lo que Wardy quedó a cargo de los chicos adonde se proclamó campeón el fin de semana pasado en la final ante el Herediano.

En entrevista con La Teja, el ahora técnico explicó cómo le dio vuelta a las críticas tan duras que recibió en su momento por situaciones que en ocasiones no eran ni su responsabilidad, como por ejemplo por las decisiones que un jugador toma en un partido.

Más allá de la táctica, de la técnica, de una idea de juego que distingue a cualquier entrenador, Alfaro quiere sembrar en sus chicos fortaleza mental, resiliencia e inteligencia emocional para que a pesar de cualquier crítica, puedan evolucionar y salir adelante.

“Es algo que no solo lo puedes aplicar en el fútbol, sino en el trabajo o en la vida en general, a veces las cosas no salen como uno quiere, las críticas han sido injustas o tal vez no le agradas a todos, pero bueno, no te pelees con el mundo, ¿yo hubiera tenido motivos para pelearme con el mundo? Para unos sí, o para otros no, lo que sí podía hacer era gestionar mi actitud ante ello.

“Inteligencia emocional, ser ecuánime, tranquilo, trabajador, profesional, eso sí puedo serlo. Ahora tengo otras metas, sueños, ilusiones. ¿Que pasé un momento difícil? Por supuesto que sí, pero hay que afrontarlo y vamos pa’ lante, ese es el mensaje que uno le da a los chicos también”, comentó.

Cuando Alfaro tomó el equipo se propuso dejar en los muchachos algo más que conocimientos futbolísticos, transmitir mediante las experiencia que él ha tenido, buenas y malas, formar personas.

“Los entrenadores somos personas que transmitimos, vos trasmites primero lo que sos como persona, tu esencia, vos no podés transmitir lo que no sos. Si Wardy Alfaro es una persona serena, seria, que muestra inteligencia emocional y se sabe reponer a las cosas, ya vas ganando, eso es algo que impregnas a los chicos, que ellos lo sienten y lo puedes enseñar. Uno no puede enseñar lo que no es.

“Mi esencia primero es esa, luego ya vendría claro el tema técnico táctico, al jugador de fútbol se le abre la puerta con el conocimiento y se le mantiene abierta con la capacidad y en el largo tiempo con la gestión que se consigue siendo leal a uno mismo y ser sincero con el jugador, eso es lo que deseo como entrenador, transmitir al jugador eso, que ante la adversidad, dé un paso al frente y compita”.

Wardy Alfaro cerró un ciclo para cumplir ilusión de ser técnico

Wardy Alfaro llegó a los banquillos tras un llamado de Bryan Ruiz y ahora lo disfruta mucho. (Unafut)

Alfaro es una persona que le encanta estudiar y aprender, desde hace tiempo se vino preparando para pasar a otro nivel, pues ser entrenador era algo que lo seducía. Sintió que su etapa como preparador de porteros ya había cumplido un ciclo y apostó por un nuevo reto.

Hoy Wardy tiene licencia A para dirigir, requisito que le permite hasta dirigir en la primera división, pero antes que correr quiere formarse bien, adonde se encuentra ahora y es feliz.

Es analista de video, tiene licencias de scouting, en manejo de alto rendimiento, poco a poco fue aprendiendo más, sin quedarse cómodo adonde estaba.

“En la vida uno tiene que ser agradecido pero inconforme, agradecido con lo que se tiene pero inconforme para no estar en una zona de confort, la misma que me hizo querer seguir estudiando, preparándome, ir un paso más adelante y así.

“Hoy estoy muy contento siendo formador, estoy muy bien, creciendo, aprendiendo y evolucionando, pero conociéndome como soy, cada día voy a querer más, lo que pasa es que no hay que apresurarse ni hacer loco, todo a su propio paso y momento. Estudio y soy muy apasionado en lo que hago y eso me ha abierto puertas, mañana podría estar en una segunda, primera o una selección. Paso a paso”.

Con 16 años de estar en la Liga, seis como jugador y nueve como entrenador, ya sumó el primer título como técnico, carrera en la que tiene claro que la parte mental y de manejo de grupo se sientan al lado de lo técnico y táctica, corriente para adonde hoy se dirige el fútbol.