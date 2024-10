Yostin Salinas vuelve a la Selección de Costa Rica a saldar una deuda que tenía de hace años

Yostin Salinas volverá a la Selección de Costa Rica por su buen trabajo con Sporting FC. (Sporting )

Yostin Salinas fue la sorpresa en la convocatoria del técnico interino Claudio Vivas para los partidos de la Selección de Costa Rica contra Surinam y Guatemala por la Liga de Naciones de la Concacaf.

El defensor de Sporting FC sustituirá a Gerald Taylor, quien estará fuera de las canchas por varios meses mientras se recupera de una lesión en la rodilla derecha. El paveño tendrá la oportunidad de vivir nuevamente el sueño que cumplió hace cuatro años, cuando disputó su último partido oficial con la Tricolor.

“Estoy feliz y agradecido con Dios por esta convocatoria. Es una oportunidad para cumplir de nuevo este sueño, y aprovecharé al máximo para seguir teniendo más chances. Los compañeros del club y mi familia están muy contentos, he trabajado duro para esto.

“Desde el inicio del torneo me propuse trabajar fuerte para estar en la Selección Nacional. Me dije a mí mismo que iba a esforzarme al máximo para lograr mis objetivos, y gracias a Dios se me dio la oportunidad”, comentó Salinas.

La última vez que jugó con la Selección fue el 13 de octubre de 2020 en un amistoso contra Panamá en el Estadio Nacional, en La Sabana. En esa ocasión, fue convocado por Ronald González, y Costa Rica perdió por la mínima con un gol de Abdiel Ayarza.

Desde ese día, Salinas se propuso esforzarse para regresar, y ahora Claudio Vivas le da una nueva oportunidad.

Pocos cambios

Estos son los convocados por Claudio Vivas para los partidos contra Surinam y Guatemala:

Porteros: Patrick Sequeira, Alexandre Lezcano, Kevin Briceño.

Patrick Sequeira, Alexandre Lezcano, Kevin Briceño. Defensas: Haxzel Quirós, Yostin Salinas, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Julio Cascante, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora, Ariel Lassiter.

Haxzel Quirós, Yostin Salinas, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Julio Cascante, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora, Ariel Lassiter. Volantes: Sebastián Acuña, Rashir Parkins, Brandon Aguilera, Alejandro Bran, Jefferson Brenes.

Sebastián Acuña, Rashir Parkins, Brandon Aguilera, Alejandro Bran, Jefferson Brenes. Delanteros: Josimar Alcócer, Manfred Ugalde, Joel Campbell, Alonso Martínez, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Warren Madrigal, Andy Rojas.

Los jugadores que militan en el extranjero comenzarán a llegar al país a partir de este sábado, y el lunes al mediodía iniciarán los entrenamientos.