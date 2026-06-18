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Tras detención de presidente de Liberia por presunto narcotráfico, el entorno de José Saturnino Cardozo prefiere no hablar

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia fue detenido este miércoles, como sospechoso de narcotráfico

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia fue detenido este miércoles como sospechoso de presunto narcotráfico, una noticia que impactó al entorno futbolero.

El dirigente colombiano, nacionalizado costarricense es requerido por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense, según el Tribunal del Distrito Este de Texas.

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Wilder Eusse es claro de las ambiciones que tiene Liberia con un técnico como José Saturnino Cardozo.
Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia fue detenido este miércoles como sospechoso de graves delitos. Foto: prensa ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

No se referirán al tema

Este medio contactó a Luis García, representante del técnico del club, José Saturnino Cardozo, para solicitarle una posición del paraguayo sobre el tema y vía mensaje nos respondieron: “No daremos comentarios al respecto, lo siento mucho”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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