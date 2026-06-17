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Unafut dice que no se va a referir a detención del presidente del Municipal Liberia por supuesto narcotráfico

Según la Fiscalía, Eusse Osorio es señalado por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La detención de Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, debido una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos generó un polvorín en el ambiente futbolero nacional.

Este miércoles, el Ministerio Público informó que el colombiano, nacionalizado costarricense es investigado por supuestos graves delitos.

Eusse Osorio, alias “El Tío”, fue detenido tras un trabajo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA.

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Wilder Eusse desde hace tres años y medio es el presidente del Municipal Liberia. Foto: Prensa Liberia.
Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia fue detenido este miércoles. Foto: prensa ML.

No se referirán al tema

Este medio le consultó a Unafut una posición sobre la detención del dirigente guanacasteco y a través de su departamento de prensa informaron que no darían declaraciones al respecto.

Según la Fiscalía, Eusse Osorio es señalado por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense, según el Tribunal del Distrito Este de Texas.

El representante del cuadro aurinegro será presentado ante el Tribunal Penal de San José para continuar con el proceso.

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Wilder EusseMunicipal Liberia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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