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Liberia se pronuncia tras detención de su presidente por pedido de extradición a EE. UU. por supuesto narcotráfico

Wilder Eusse, presidente de Liberia, ha sido detenido por solicitud de Estados Unidos para extradición

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Por Eduardo Rodríguez

En el Municipal Liberia se viven momentos de apremio por la noticia que acaba de saltar por parte de la detención de su presidente, Wilder Eusse.

Según información del Ministerio Público, al jerarca de los coyotes se le detuvo por solicitud de Estados Unidos para el proceso de extradición debido a un presunto caso de narcotráfico.

Wilder Eusse Osorio, un colombiano nacionalizado costarricense, otro extraditable requerido por Estados Unidos. Foto: Ministerio Público
Wilder Eusse Osorio, un colombiano nacionalizado costarricense, otro extraditable requerido por Estados Unidos (Ministerio Público /Ministerio Público)

Ante esto, en el conjunto guanacasteco hizo oficial su postura con el siguiente comunicado.

“Por el momento, de parte de nuestra institución no vamos a brindar ningún tipo de declaraciones. En el oportuno vamos a atender dudas y generar declaraciones respectivas”, aclararon los liberianos sobre la detención de su presidente.

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Los pamperos vienen de clasificar a las semifinales del campeonato nacional en los últimos dos torneos.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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