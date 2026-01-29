Deportes

Tres de tres: San Carlos triunfa ante Liberia y consolida al Carlos Ugalde como su fortaleza

La Asociación Deportiva San Carlos se reencontró con la victoria y en su casa se dejó los 3 puntos ante el Municipal Liberia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La Asociación Deportiva San Carlos se reencontró con la victoria y en su casa se dejó los 3 puntos ante el Municipal Liberia.

Este miércoles, el equipo de Wálter Centeno volvió a ganar, luego de caer contra Alajuelense y fue Brian Martínez quien marcó el gol del triunfo, que le ayuda a los toros a mantenerse en los primeros lugares del torneo y de paso, ir dejando los últimos puestos de la acumulada.

San Carlos dominó el encuentro en la primera parte y luego del tanto del mexicano, los liberianos presionaron hacia el área rival, pero no pudieron definir hacia el arco de Mario González.

LEA MÁS: Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, muestra su lado más personal

San Carlos 1-0 Liberia.
El mexicano Brian Martínez (centro) anotó el gol de la victoria en el juego entre San Carlos y Liberia. Fotos: prensa SC. (Fotos: prensa SC. /Fotos: prensa SC.)

Con el 1-0, los norteños llegaron a los 9 puntos; mientras que los aurinegros se quedaron con 5 unidades.

Victoria de oro

En las primeras fechas, San Carlos sigue demostrando un papel muy distinto al que jugó el torneo pasado. El equipo alajuelense sigue en la lucha por el no descenso y en la presente campaña se ha aferrado a los primeros lugares, luego de 3 victorias, todas como local y dos derrotas.

LEA MÁS: San Carlos se la empieza a creer con un Paté Centeno que está más aterrizado que nunca

El único que se marcó en el encuentro llegó en el segundo tiempo. En esta oportunidad apareció Brian Martínez, quien tomó la pelota de espaldas dentro del área, se dio una vueltita y definió con un derechazo.

San Carlos 1-0 Liberia.
El Municipal Liberia se quedó con 5 puntos. Fotos: prensa ML (Fotos: prensa ML/Fotos: prensa ML)

El gol le permitió al mexicano a convertirse en el máximo anotador extranjero de los sancarleños. De acuerdo con el periodista Luis Quirós, Brian llegó a 23 anotaciones, superando al uruguayo Víctor Abelenda, quien sumó 22 goles mientras defendió los colores de los norteños.

En el cierre del partido, Liberia se quedó con un hombre menos. Joaquín Alonso Hernández le dio un fuerte manotazo a Christian Reyes en la nuca y el central Cristopher Ramírez no dudó en expulsarlo.

San Carlos 1-0 Liberia.
San Carlos sigue en los primeros puestos de la tabla. Fotos: prensa SC. (Fotos: prensa SC/Fotos: prensa SC)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
San CarlosLiberiaBrian MartínezWálter Centeno
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.