Tres de tres: San Carlos triunfa ante Liberia y consolida al Carlos Ugalde como su fortaleza

La Asociación Deportiva San Carlos se reencontró con la victoria y en su casa se dejó los 3 puntos ante el Municipal Liberia.

Este miércoles, el equipo de Wálter Centeno volvió a ganar, luego de caer contra Alajuelense y fue Brian Martínez quien marcó el gol del triunfo, que le ayuda a los toros a mantenerse en los primeros lugares del torneo y de paso, ir dejando los últimos puestos de la acumulada.

San Carlos dominó el encuentro en la primera parte y luego del tanto del mexicano, los liberianos presionaron hacia el área rival, pero no pudieron definir hacia el arco de Mario González.

El mexicano Brian Martínez (centro) anotó el gol de la victoria en el juego entre San Carlos y Liberia. Fotos: prensa SC. (Fotos: prensa SC. /Fotos: prensa SC.)

Con el 1-0, los norteños llegaron a los 9 puntos; mientras que los aurinegros se quedaron con 5 unidades.

Victoria de oro

En las primeras fechas, San Carlos sigue demostrando un papel muy distinto al que jugó el torneo pasado. El equipo alajuelense sigue en la lucha por el no descenso y en la presente campaña se ha aferrado a los primeros lugares, luego de 3 victorias, todas como local y dos derrotas.

El único que se marcó en el encuentro llegó en el segundo tiempo. En esta oportunidad apareció Brian Martínez, quien tomó la pelota de espaldas dentro del área, se dio una vueltita y definió con un derechazo.

El Municipal Liberia se quedó con 5 puntos. Fotos: prensa ML (Fotos: prensa ML/Fotos: prensa ML)

El gol le permitió al mexicano a convertirse en el máximo anotador extranjero de los sancarleños. De acuerdo con el periodista Luis Quirós, Brian llegó a 23 anotaciones, superando al uruguayo Víctor Abelenda, quien sumó 22 goles mientras defendió los colores de los norteños.

En el cierre del partido, Liberia se quedó con un hombre menos. Joaquín Alonso Hernández le dio un fuerte manotazo a Christian Reyes en la nuca y el central Cristopher Ramírez no dudó en expulsarlo.