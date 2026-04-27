Tribunal de la Fedefútbol dictó sentencia sobre el futuro de Guanacasteca en el fútbol nacional

El Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol tomó una decisión clave sobre el futuro de la Asociación Deportiva Guanacasteca en el fútbol local.

Este lunes, la Federación informó la decisión que tomó el tribunal sobre el proceso que mantiene la ADG en esta instancia de la FCRF.

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El Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol confirmó la pérdida de licencia de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Foto: archivo. (Cortesía/Cortesía ADG)

El comunicado de la Federación

Esto informó la organización, a través de su departamento de prensa, hace unos minutos:

“El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Comité de Licencias de denegar la Licencia de la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península de Nicoya con respecto a la licencia 2025-2026. Con esto el proceso se da por finalizado dentro de la FCRF”.

En este momento, el club mantiene otro proceso ante el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode) del Icoder.