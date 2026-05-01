Trofeo del Clausura 2026 inicia gira este sábado en Cartago

El trofeo que levantará el campeón del torneo de Clausura 2026 recorrerá distintos puntos del país, para que los fiebres futboleros puedan acercarse y tener cara a cara la deseada copa.

La gira del trofeo comenzará este sábado 2 de mayo. De forma gratuita, los aficionados podrán acercarse al trofeo, tomarse fotos y compartir con sus familiares y amigos la pasión por el fútbol.

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El trofeo que gane el campeón del torneo de Clausura 2026 estará por varios lugares del país. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por todo el país

Banco Promérica organiza el tour y dio a conocer las fechas en las que el trofeo estará en las diferentes localidades:

- Sábado 2 de mayo: Ruinas de Cartago, de 10 a.m. a 4 p.m.

- Domingo 3 de mayo: Parque de Liberia, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Martes 5 de mayo: tienda Pioneer Multiplaza Escazú, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Miércoles 6 de mayo: Walmart Santa Cecilia de Heredia, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Jueves 7 de mayo: Banco Promerica Oficinas Centrales Escazú; de 12 p.m. a 2 p.m.

- Viernes: 8 de mayo: Liberty Plaza Lincoln, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Sábado 9 de mayo: Parque Diversiones, de 10 a.m. a 12 m.d.

- Sábado 9 de mayo: Parque de Heredia, de 2 p.m. a 4 p.m.

- Sábado 9 de mayo: Parque de Tibás, de 10 a.m. a 2 p.m.