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Trofeo del Clausura 2026 inicia gira este sábado en Cartago

Estas son las fechas y lugares donde podrá tomarse fotos con el trofeo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El trofeo que levantará el campeón del torneo de Clausura 2026 recorrerá distintos puntos del país, para que los fiebres futboleros puedan acercarse y tener cara a cara la deseada copa.

La gira del trofeo comenzará este sábado 2 de mayo. De forma gratuita, los aficionados podrán acercarse al trofeo, tomarse fotos y compartir con sus familiares y amigos la pasión por el fútbol.

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El trofeo que gane el campeón del torneo de Clausura 2026 estará por varios lugares del país. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por todo el país

Banco Promérica organiza el tour y dio a conocer las fechas en las que el trofeo estará en las diferentes localidades:

- Sábado 2 de mayo: Ruinas de Cartago, de 10 a.m. a 4 p.m.

- Domingo 3 de mayo: Parque de Liberia, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Martes 5 de mayo: tienda Pioneer Multiplaza Escazú, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Miércoles 6 de mayo: Walmart Santa Cecilia de Heredia, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Jueves 7 de mayo: Banco Promerica Oficinas Centrales Escazú; de 12 p.m. a 2 p.m.

- Viernes: 8 de mayo: Liberty Plaza Lincoln, de 10 a.m. a 2 p.m.

- Sábado 9 de mayo: Parque Diversiones, de 10 a.m. a 12 m.d.

- Sábado 9 de mayo: Parque de Heredia, de 2 p.m. a 4 p.m.

- Sábado 9 de mayo: Parque de Tibás, de 10 a.m. a 2 p.m.

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Torneo de Clausura 2026Trofeo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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