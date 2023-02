Ulises Segura está cerca de volver a las canchas y nos cuenta cómo enfrentó su lesión

El volante del Saprissa, Ulises Segura está emocionado porque se acerca la hora de volver. Prensa SAP.

Ulises Segura, volante del Deportivo Saprissa, recordó sus primeros pasos vistiendo la camisa del Deportivo Saprissa y, además, contó cómo se siente después de 8 meses de haber sido operado de una lesión de ligamento cruzado en su pierna izquierda.

El jugador tiene el alta médica y trabaja fuerte para tener el alta deportiva y así poder volver a jugar con el campeón nacional.

Ulises formó parte de las escuelas de fútbol del Sapri, que ahora se llaman Academia Saprissa, y contó cuánto le ayudaron a ser el futbolista que llegó a ser.

Ulises Segura sobre su lesión: “Me encerraba a llorar en el cuarto”

“Empecé en una escuela de fútbol de Moravia y eso forjó mis valores, comencé a ver qué significaba Saprissa en ese momento. En ese entonces era algo más recreativo, ir los sábados, pero desde ahí se va forjando la disciplina, el levantarse un sábado temprano, por algo que te apasiona e ir sabiendo algunas reglas del fútbol, ciertos gestos que hay que tener, valores dentro de la cancha.

“El proceso lo inicié a los 5 años, a los 7 ya pasé a la élite y ha sido un camino largo, nada fácil, he tenido muchas amistades a raíz de esto y he visto muchos compañeros quedar en el camino, pero con disciplina y talento, que es lo más importante, he podido lograr mis objetivos y eso me facilitó más el debutar en Saprissa, conocer la institución y saber cómo se trabaja me ayudó a acoplarme”, manifestó.

El volante ya entrena con el equipo. Facebook.

Contando las horas

- ¿Cuánto falta para verlo de nuevo en cancha?

Por lo general, en este tipo de lesiones de ligamento cruzado y meniscos, hay que respetar un tiempo de 9 meses, es lo que se recomienda. Hay jugadores que vuelven a los 6 o 7 meses y hay un alto riesgo de recaída. Por eso, desde que me lesioné, el doctor quiso ser muy claro conmigo y yo se lo agradezco, porque hay protocolos que se deben respetar.

Hoy (viernes) 10 de febrero cumplo los 8 meses, a los 7 meses me dieron el alta médica, que es bastante rápido para este tipo de lesión, yo me siento muy bien, he estado entrenando con el equipo y poco a poco me voy sintiendo bien, ya he participado en dos colectivos.

5 rapiditas con Ulises Segura: - ¿Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. - ¿Comida favorita? La japonesa y comida italiana. - Si no fuera jugador, ¿a qué se dedicaría? Ingeniería eléctrica. - ¿Cómo aprovecha su tiempo libre? Jugando videojuegos y pasando tiempo con mis hijas y mi esposa. - ¿Jugaría con Alajuelense? Lo veo bien difícil.

Yo he tenido calma, es una segunda lesión grave que sufro y la verdad no puedo decir cuándo volveré, porque ya eso no depende de mí, depende del cuerpo técnico y del fisioterapeuta.

Inclusive conversé con Jeaustin (Campos, técnico), con el preparador físico (José Sánchez) y hasta pensaron en darme minutos contra San Carlos, pero es una cancha complicada para volver y quisieron aguantar un poco, pero eso es un camino que me va diciendo que estoy cerca de volver.

El jugador ha sido operado en dos ocasiones. Archivo.

- ¿Cómo cuidó la parte física estos meses?

Es complicado, tener disciplina en la alimentación, la parte física hay que cuidarla mucho, pero afortunadamente tengo a muchas personas a quienes agradecer en este proceso, a Saprissay también tengo mi entrenador personal, porque fueron días de dobles sesiones y por ese trabajo hay frutos de eso, casi no perdí masa muscular.

Hay que saberlo manejar, sobre todo cuando se tiene una lesión complicada, en donde se pasa mes y medio de no caminar y poco a poco ir retomando.

- ¿Cómo se siente en este momento a nivel de madurez?

Tengo 29 años y creo que es la edad más madura en el fútbol y, como todo jugador, tengo metas nuevas cada torneo, lo que quiero es enfocarme en volver bien, sentirme bien fisicamente y le pido a Dios que la suerte me acompañe, para buscar la constancia, sé lo que puedo dar, la gente que me conoce sabe lo que puedo dar y no debo apresurarme, porque sé que recién regresando no puedo dar mi mejor nivel.

Tengo mis objetivos, como jugar con la Selección, pero es apresurado pensar en ellos y por eso mis objetivos a corto plazo son sumar minutos, ganar mi titularidad y dar mi mejor versión, sé que con eso vendrán mejores cosas.

- ¿Cómo fue llevar una lesión casi al mismo tiempo que su amigo David Ramírez y cómo se han apoyado en este tiempo?

A Chícharo lo conozco desde pequeño, lo considero uno de mis mejores amigos dentro del fútbol y claro que hemos estado en contacto.

Ahora que volvió me sentí muy feliz por él y más que su situación fue maś difícil, porque se lesionó la misma rodilla y se sabe que es un poco más difícil el proceso, tiene que llevarse con más calma, pero por dicha él ya está de vuelta.