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ÚLTIMA HORA: Se suspende importante evento deportivo de este año por la guerra de Medio Oriente

La UEFA confirmó que no fue posible encontrar una nueva sede

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Por AFP

El esperado enfrentamiento entre Argentina y España por la Finalissima finalmente no se jugará por la guerra.

Argentina y España disputarían la Finalissima en marzo de 2026, si España confirma su disponibilidad en la ventana FIFA.
El partido entre Argentina y España ya no se llevará a cabo. (La Nación Argentina /La Nación Argentina)

La UEFA anunció este domingo la cancelación del partido, que inicialmente estaba programado para disputarse el 27 de marzo en Doha, en Doha, capital de Qatar. El encuentro había quedado en suspenso debido a la guerra en Oriente Medio, situación que obligó a buscar otra sede.

“Con una firme determinación de salvar este importante encuentro, y pese a las comprensibles dificultades de reubicar un partido de tal importancia con un plazo extremadamente reducido, la UEFA exploró otras alternativas viables”, señaló el organismo.

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La Finalissima, que enfrenta a los campeones de la UEFA European Championship y la Copa América, había generado gran expectativa entre los aficionados al fútbol, ya que prometía un duelo de alto nivel entre dos de las selecciones más fuertes del momento.

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