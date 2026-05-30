¿Un carro embrujado? Hombre asegura que su madre le lanzó un hechizo a su autómovil

Un carro hechizado por su madre. Esa es la historia del Honda 2002 de Tyronn Díaz, que reveló junto con su progenitora, quien es bruja, cómo su vehículo tiene esa particularidad.

“Hay algo curioso con el carro de mi hijo, ese auto, al nosotros tener una familia relacionada con la hechicería y brujería, solemos proteger nuestras cosas y el carro de mi hijo está hechizado y protegido para cubrirlo de mal de ojo, de accidentes mortales y también para que el carro fluya, corra y sobresalga entre los demás autos, entonces sí, es un carro hechizado”, reveló Mithzi Bonilla, madre de Tyronn.

Tyronn tiene a una madre que es bruja que tiene protegido el vehículo (Boost Culture/Boost Culture)

“Es algo místico y exótico de ese carro; cuando mi hijo lo adquirió, yo sabía el propósito de ese vehículo, que era modificarlo completamente para que resaltara. Yo sabía que mi hijo lo iba a usar de exposición y para correr. Entonces, por naturaleza, al mi hijo venir de una casa de brujas —yo soy la quinta generación de brujas—, nosotros todo lo que compramos lo hechizamos y le ponemos guardianes.

El carro está inspirado en la cultura de Japón (Boost Culture/Boost Culture)

“Los guardianes cubren al carro en el mundo espiritual de mal de ojo, de mala racha, de problemas que a veces los carros joden a cada rato, de todo eso, y en especial de envidias y accidentes.

“Está hechizado para que no le pase nada; además de ser un carro bonito, tiene hechicería encima contra todo mal y esa protección se la puse yo. Yo soy la bruja más conocida de Costa Rica, la mamá de él, entonces, por tradición, nosotras las brujitas hacemos eso, o sea, el que se monte en ese carro está protegido”, afirmó la hechicera.

El carro tiene inspiración en Japón

El Honda de Tyronn está protegido por su madre que es una bruja (Boost Culture/Boost Culture)

Ya en cuanto al tema como tal del automóvil, el joven vecino de Zapote le comentó a este medio que le gusta mucho Japón, un país que pudo visitar por un mes, y que su vehículo está inspirado en dicha cultura.

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“Es un Honda que lo conseguí por ahí de septiembre del 2024, y en sí siempre me ha gustado la cultura japonesa, el animé, en general la cultura de los juegos y los autos de ahí, del drift. Entonces me inspiré bastante en ellos, fui un mes a Japón y agarré muchísima inspiración.

“Es una fascinación, yo veo al carro como una muestra de la personalidad de uno y simplemente es como enseñar al mundo qué es lo que te gusta; es una versión tuya de lo que es el auto, entonces es como enseñar la personalidad”, agregó el joven de 28 años.

Su carro lo anda por todo lado y se roba miradas

El carro es una auténtica joya (Boost Culture/Boost Culture)

Tyronn relató que su carro le ha salido tan bien, y cómo no, si su mamá lo tiene protegido, que hasta fuera del país lo ha llevado.

“A él lo he sacado hasta a Nicaragua, lo he llevado por todo Costa Rica; no es un carro de garaje, lo saco por todo lado. Mi primer viaje largo fue a Nicaragua y fue impresionante que un carro de esa edad pudiera aguantar eso y me alegré bastante de tener un proyecto de carro que sin miedo lo pude llevar a esos lugares”.

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El joven confesó que el chuzo roba miradas entre la gente en las calles: “Yo saco mi carro y mínimo un piropo siempre, entonces ya uno se acostumbra. Son carros muy chivas, es como el del chino de Fast and Furious e imagínate que mi mecánico me dijo un día que lo llevó a Dekra que nunca se había sentido tan famoso con un auto”, aseguró.