Un clásico con sello nacional revive los recuerdos de los fiebres de los motores

El Datsun 120Y de Edward Molina es uno de los más piropeados en los Lunes de Piques en el Parque Viva. (Marvin Caravaca)

Los Lunes de Piques en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, pueden rajar por la variedad de carros que llegan a matar fiebre con la velocidad de forma segura.

En medio del montón de vehículos que llegan, encontramos uno que llamó mucho la atención por lo bien cuidado que está y porque, pese al montón de años que tiene, está como un buen vino, ya que con el tiempo mejora.

En el Chuzo de la Semana les mostramos este Datsun 120Y de don Edward Molina, que solo sale a la calle a sacar piropos.

Este vecino de Villa Bonita de Alajuela nos contó que a punta de paciencia y mucho esfuerzo le devolvió al carro su esencia, que llama la atención entre tanto auto moderno.

“Este carro lo tengo desde el 2009, se lo compré a una amistad y ahí poco a poco lo he reconstruido, lo pinté, le compré aros, ahora es la joya de la casa y a veces sale de la casa para jalar miradas.

“Siempre he sido de este estilo de carros, antes tuve dos Starlet y, como soy mecánico, este carro tuvo un defecto en el motor, pese a eso lo compré así y con el paso del tiempo lo fui arreglando y ahí está de lo más bien, como si fuera nuevo.

“Lo pinté completamente por medio de una amistad en Villa Bonita, que también anda en estas loqueras, en ese entonces la pintada me salió como en 300 mil colones, trabajamos en las noches para que se viera bonito”, relató.

Uno de sus objetivo fue mantenerlo lo más original posible y aplicó pocas excepciones, como en la pintura, que pasó de un estilo opaco a un perlado bien brillante.

El interior del Datsun 120Y se mantiene como recién salido de la agencia. (Marvin Caravaca)

Viejos recuerdos

Edward nos contó que el carro sigue jalando miradas por un motivo especial, un detalle que solo las personas que lo vieron en sus épocas doradas, en la década de los setenta, conocen.

“Las amistades que andan en este pasatiempo lo pasan piropeando, la gente le llama la atención porque como es un carro ensamblado en Costa Rica, en Coopesa, muchos al verlo tan entero reviven sus recuerdos de cuando tuvieron uno similar hace años.

“Algunos me han preguntado cuánto vale, pero no pienso en eso, otras veces me han parado en los semáforos para saber su valor. Una vez en el parqueo de un centro comercial, un señor me paró para contarme que ese fue el primer carro que tuvo en su vida, me pidió verlo por dentro para revivir sus recuerdos y uno se siente feliz a ver como chinean el carro”, enfatizó.

Tiene heredera

Molina enfatizó que la principal razón del porqué no se vende es porque en la casa le tienen un gran cariño, al punto que ya tiene heredera.

“Mis hijos son parte de este carro, cuando nacieron, el chuzo estaba en la casa, para mi hija mayor es el carro de ella, por eso no se vende”, comentó.

Lunes de piques

