Un clásico que deja contento a cualquiera

Don Rolando Rodríguez anda feliz de la vida con su clásico de 60 años. Foto: John Duran

El clásico de este viernes entre Saprissa y Alajuelense no dejó contentos a todos los aficionados, quienes discutieron en torno al resultado, pero acá le tenemos otro clásico que sí le gusta a todos los que se topa cuando anda por la calle.

Don Rolando Rodríguez es el orgulloso dueño de un Datsun 320 de 1963, toda una joyita de hace 60 años que, este vecino de Platanares de Moravia, luce siempre encantado de la vida como una de sus posesiones más preciadas.

Como muchos de nuestros lectores, este pensionado de la Junta de Protección Social nos escribió para contarnos del chuzo que tiene desde hace casi dos años y acá la traemos la historia.

A pesar de tener 60 años, el chuzo se sigue viendo como en sus mejores tiempos. John Duran

“Como ya estoy pensionado saco el carrito cuando hay exhibiciones, desfiles o los domingos para ir a darme una vueltita. El vehículo realmente tiene mucho pegue, a la gente le gusta mucho. Me invitan a muchas cosas, estoy en el club de carros antiguos de Datsun, con ellos es que voy a las exhibiciones”, nos contó.

¿Cómo le llegó el carro a sus manos?

A mí siempre me han gustado las antigüedades; incluso, tengo una colección de antigüedades y mi ambición era tener un carrito así, de colección, y en Facebook vi la oportunidad con un señor de Orosi de Cartago que, por enfermedad, lo tuvo que vender. El dueño me dijo que me lo quería vender a mí, porque él veía que yo sí lo iba cuidar de verdad. Les dolió mucho desprenderse de él.

En la nave pueden viajar hasta tres personas. John Duran

¿Y lo ha cuidado de la manera que lo prometió?

Claro, este carro fue amor a primera vista para mí, desde que lo vi lo quise. Duramos solo una semana para formalizar lo que fue la venta. Llama mucho la atención el carro, cuando ando en la calle todo mundo se saca fotos, le pitan a uno, le hacen preguntas, disfruta uno mucho con él.

¿Esa es de las partes que más le gusta, ver la reacción de la gente?

Si claro, ver que a los jóvenes, a los chiquillos, a los mayores, a todos les encanta, me piden hasta permiso para montarse y toda la cuestión. Yo, usualmente, paro y se los muestro, les dejo que hagan fotos y lo admiren, la verdad que eso a mí me encanta.

Por donde se le vea, la nave está como un ajito. Foto: John Duran

¿Le dedica mucho tiempo al cuido?

Cuando lo voy a sacar siempre lo encero, lo limpio, le paso la aspiradora, lo reviso muy bien; duro tamaño ratillo para que salga bien guapo el carro.

¿Aún está entero? ¿Se va largo con él?

Lo más largo que lo he llevado es a Turrialba, pero el carro funciona perfectamente, nunca me ha dado problemas. Más bien ahora lo lleve a revisión y pasó limpio, no tenía fallas, está puros dieces.

El chuzo tiene la particularidad que el freno de mano y la llave están al lado izquierdo. Foto: John Durán

¿Cuándo compró el carro le tuvo qué meter o hacer mucho?

Estaba bien, casi a un 90% porque sí lo cuidaban bastante. Le tuve que meter porque me estaba botando aceite y eso me costó un poquito ya que en lugar de retenedores tiene una felpa y duré como un par de meses consiguiendo las felpas. Pero aparte de eso no me molestó más. Estaba muy bien.

Yo tengo otros carros, pero este es el chineado, el consentido, al que le dedico más tiempo y en el que más me gusta salir a pasear y no se lo presto a nadie, ni a mis hijos, aunque me lo pidan.