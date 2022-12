¡Un crack! Niño brasileño consoló a su rival luego de perder un partido

Miguel, un niño brasileño de 11 años, demostró que además de ser un buen jugador, su deportividad va más allá al mostrar que tiene empatía y que no siempre se trata de ganarlo todo.

Fair play en fútbol brasileño Lo más importante es la amistad y Miguel lo tiene claro.

Este niño, quien se desenvuelve como portero en el equipo de Gremio Novorizontino de la ciudad de Itápolis-SP en Brasil, se hizo viral al darle palabras de aliento a Gael, arquero del equipo rival luego de finalizado el encuentro en el que Miguel salió victorioso.

“No necesitas ganar, si ya atajaste un penal tu mamá está orgullosa de ti”, fueron las palabras de consuelo con las que el menor levantó el ánimo de su amiguito.

El equipo destacó el ‘fair play’ del integrante de su plantel y puso en su Twitter que no todo se trataba de fútbol.

“Esta imagen se volvió viral en las redes sociales y muestra el verdadero valor del deporte. Felicitaciones por el gesto”, agregaron en el posteo.

Las felicitaciones de los seguidores del equipo brasileño no se hicieron esperar como la de Nivaldo Filho, quien escribió: “¡Tan jóvenes y ya demostrando “carácter” así tiene que ser la formación de nuestros hijos! Felicidades a los padres e instructores de la vida de este chico! Si por casualidad no funciona en el fútbol, no hay problema... ¡¡Se está formando para la vida adulta!!”.

Otros incluso invocaron a Neymar que tenía que ver eso.