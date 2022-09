¡Ejemplar! Joven con discapacidad juega en torneo de fútbol playa

Keylor Campos es un jugador del equipo de Alto Rendimiento de Valencia Beach Soccer de San José, que usa la camiseta número 10 y está compitiendo en el torneo pese a tener un problema de movilidad en su brazo derecho.

Campos no tiene la posibilidad de mover completamente el brazo desde que nació, pero aun así está jugando con el equipo de Valencia.

Keylor Campos participa con el Valencia en el futbol playa y hasta marcó un gol. (Cortesía )

“Cuando nací me faltó el oxígeno por 20 segundos, el doctor me declaró con parálisis cerebral, pero yo estoy completamente bien, solo es un tema de movilidad en el brazo. Ese tema del miedo yo lo he ido apartando con los años”, comentó Keylor Campos, vecino de Hatillo.

El jugador de 16 años tuvo sus dos primeros partidos el pasado 4 de setiembre cuando su equipo enfrentó a Mixta del Caribe y a American Data Goicoechea en el arranque del certamen.

“Mi hermano me motivó a meterme y ahora estoy disputando el torneo. Me apasiona mucho este deporte, es cuestión de ir aprendiendo. Me encanta el fútbol playa”, añadió Campos.

Persona con discapacidad pasó un mal rato y su familia asegura que fue por problemas en el estadio

El técnico de Valencia, Luis Mora, no dudó por un segundo en darle la oportunidad a Keylor para que formara parte del plantel que iniciaría el torneo.

“A Keylor lo trae el hermano que es Jafet, un jugador de primera de nosotros. Él, de nacimiento, tiene el problema de movilidad, pero eso no le ha afectado a él para venir y demostrar que tiene ganas de jugar. Aunque este es un deporte de roce físico y él lleva la desventaja, no le da miedo meter el cuerpo”, comentó Mora.

Keylor Campos anotó un gol en el torneo.

Incluso, el entrenador confesó que Keylor no se da por menos pese al problema de movilidad, más bien, indica que quizá es su futbolista más competitivo.

“Es muy autocrítico, se queda en los entrenamientos al final haciendo chilenas. Se enoja porque no le salen las jugadas. Nosotros le abrimos la puerta, él quiso venir, es alto rendimiento, pero considero que él puede competir”, añadió el entrenador.

Persona con capacidades especiales asume el Icoder

Keylor inició en otras ramas del fútbol y se desempeñaba como portero, pese a que solo podía utilizar su mano izquierda, pero para el torneo de fútbol playa decidió ir al campo.

Incluso, Keylor tuvo la oportunidad de gritar su primer gol en el torneo, cuando su equipo perdía 3-4 ante Goicoechea, él puso el empate transitorio con un gran remate de pierna izquierda.

Hasta el técnico del American Data Goicoechea se mostró emocionado con la posibilidad de ver al muchacho compitiendo.

“Más allá de la rivalidad que teníamos con Valencia en la cancha, son esos goles que te erizan la piel, de verdad que le dan ganas de llorar a uno. Primero la inclusión que hay en la Liga de Fútbol Playa que es espectacular, verlo meter un gol sin que nadie se lo regalara es hermoso, que lo hayan incluido es muy bueno para la Liga”, explicó Leslie Ureña, entrenador de American Data Goicoechea.

El torneo de alto rendimiento consta de tres equipos, que jugarán tres fechas dobles para definir a los dos equipos que jugarán la gran final del torneo.

El Valencia perdió 10 a1 con el Mixta del Caribe y 7 a 5 con el American Data Goicoechea.