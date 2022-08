Persona con capacidades especiales asume el Icoder

El ex baloncestista Dónald Rojas, de 48 años, asumió este lunes el cargo de director ejecutivo del Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) y le quiere dar un tono inclusivo a su gestión.

Dónald Rojas es administrador de empresas y exbaloncestista (Icoder)

Rojas fue diagnosticado desde que tenía 7 años con una paraplejia que lo obligó a estar en silla de ruedas, pero nunca se echó a morir. Jugó baloncesto en su juventud, se desarrolló profesionalmente y hoy asume el puesto con mucha claridad de lo que quiere.

Rojas es administrador de empresas con énfasis en contaduría y Licenciado en Administración con énfasis en Recursos Humanos. Dice que en el fútbol sufre, pues es liguista y está divorciado.

-¿Cuál es su principal objetivo en el ICODER?

- Mi principal objetivo es desarrollar los proyectos del deporte y la recreación que ya tiene el Icoder, logrando maximizar los recursos de la institución, y que el deporte llegue a todos los rincones del país.

-¿Qué tono le quiere dar a su gestión?

- Desde una perspectiva personal, siempre inclusiva, no importa la edad, la condición social, o física, cualquiera que sea la situación de la persona quiero que exista una participación deportiva y recreativa. ¿Cuál sería mi sello personal?... Que toda la población tenga la posibilidad de hacer deporte en cualquier ámbito, recreativo, competitivo, inclusivo.

- Para usted, ¿qué ha faltado al deporte en los últimos años, desde un punto de vista general?

- Primero no se puede desmeritar la labor que ha hecho el Icoder porque han trabajado con todo el ahínco. ¿Qué ha faltado? De repente un poquito de apoyo de la empresa privada, el deporte en general enfrenta un problema de tipo financiero, no existen los recursos necesarios para invertir en el deporte, ha faltado mejor inversión, no tanto en la parte estatal de repartición de esos recursos porque hay limitaciones. Se necesita un poquito de empuje en la parte financiera.

- ¿Está dispuesto a apoyar el proyecto de ley que permitiría a los licores patrocinar el deporte?

- Honestamente no conozco el proyecto a profundidad pero creo que se debe dar la posibilidad de estudiar que esto suceda, de una forma acertada. Me parece algo importante.

El deporte en general enfrenta un problema de tipo financiero”, — Dónald Rojas, director ejecutivo del Icoder

- ¿Se puede saber cuál es su discapacidad?

- Fue una situación desde los siete años, tengo una paraplejia.

-Usted es uno de tantos ejemplos de que sí se puede salir adelante, sea la condición que sea, ¿se considera un ejemplo a seguir?

- No sé si dé para un ejemplo, pero sí he logrado demostrarme que se pueden lograr los objetivos y las metas que uno se traza, obviamente, sí hay una enseñanza a nivel personal de que es importante tener esa fuerza interna para salir adelante.

-¿Entiendo que usted jugó baloncesto?

- Participé hasta los 38 años, jugué baloncesto en silla de ruedas, en varios equipos que juegan en la liga de Costa Rica.